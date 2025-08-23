Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала расставание Полины и Дмитрия Дибровых
Лера Кудрявцева высказалась о разводе Дибровых
Телеведущая Лера Кудрявцева в беседе с изданием Super высказалась о громком разводе Дмитрия и Полины Дибровых.
Она отметила, что не всё так однозначно, как может показаться со стороны, и ситуация намного глубже, чем обсуждают в сети.
Кудрявцева резко высказалась в адрес мужчин, допускающих неуважение к своим супругам.
«Скажу одно: вообще не важно, кто с кем спит, кто куда ушёл. Но не обижай женщину, с которой ты прожил 20 лет и которая родила для тебя шесть детей. Вот это я считаю прям зашквар, если мужик себя так ведёт», — заявила она.Ранее блогер Роман Товстик также прокомментировал ситуацию, сравнив развод Дибровых со своей личной историей. По его словам, Полина продемонстрировала достойное поведение в процессе расставания, тогда как его бывшая супруга, по мнению Товстика, ведёт себя иначе и тормозит бракоразводный процесс.