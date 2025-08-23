Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала расставание Полины и Дмитрия Дибровых

23 августа 2025, 12:46

Лера Кудрявцева высказалась о разводе Дибровых

Полина и Дмитрий Дибровы (Instagram* / @polinadibrova)

Телеведущая Лера Кудрявцева в беседе с изданием Super высказалась о громком разводе Дмитрия и Полины Дибровых.





Она отметила, что не всё так однозначно, как может показаться со стороны, и ситуация намного глубже, чем обсуждают в сети.



Кудрявцева резко высказалась в адрес мужчин, допускающих неуважение к своим супругам.





«Скажу одно: вообще не важно, кто с кем спит, кто куда ушёл. Но не обижай женщину, с которой ты прожил 20 лет и которая родила для тебя шесть детей. Вот это я считаю прям зашквар, если мужик себя так ведёт», — заявила она.