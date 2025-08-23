«Присматриваться к ритуалке»: Стало известно, как живёт Дибров после ухода жены

23 августа 2025, 19:04

После микроинсульта и ухода жены Дмитрий Дибров полагается на помощь прислуги

Дмитрий Дибров (Фото: Instagram* @polinadibrova)

Телеведущий Дмитрий Дибров организует свой быт в преддверии официального развода с женой Полиной. По информации Kp.ru, после её предположительного переезда шоумен остаётся проживать в их общем загородном доме на Рублёвке.





В настоящее время повседневную жизнь Дмитрию обеспечивает нанятый персонал, который помогает по хозяйству. Сообщается, что именно помощники полностью возьмут на себя все бытовые вопросы после завершения бракоразводного процесса.



Этот акцент на домашнем укладе и здоровье стал для Диброва принципиальным решением после перенесенного в 2020 году микроинсульта. Тогда телеведущий кардинально изменил образ жизни: отказался от курения, вредной пищи и алкоголя, чтобы сосредоточиться на своём самочувствии.

«Тут же выбор какой: либо ты хочешь поставить детей на ноги, либо присматривайся к комбинату ритуальных услуг», — рассказал Дмитрий.

