«Сесть в грязь и хлопать ладошками?»: Жена Диброва о разводе с ним
Жена Диброва Полина впервые прокомментировала новости о разводе
Жена Дмитрия Диброва, Полина, вернулась в Москву и впервые отреагировала на слухи о разводе в личном блоге.
О предполагаемой причине развода — уходе Полины к Роману Товстику — она не говорила. Зато активно ставила лайки под комментариями, утверждавшими, что «грязь» вокруг развода разводит жена Товстика.
«Почему молчишь? Где комментарии? А что именно надо комментировать? Сесть в грязь, разведенную не мной, и шлепать ладошками? Ни-за-что, ровно как и помирать…» — написала Полина.
Ранее юрист Катя Гордон также высказалась по ситуации: поставила под сомнение официальный статус адвоката Александра Добровинского и охарактеризовала происходящее вокруг развода как «спектакль».