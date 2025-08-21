«Сесть в грязь и хлопать ладошками?»: Жена Диброва о разводе с ним

21 августа 2025, 12:44

Жена Диброва Полина впервые прокомментировала новости о разводе

Полина и Дмитрий Дибровы (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Жена Дмитрия Диброва, Полина, вернулась в Москву и впервые отреагировала на слухи о разводе в личном блоге.





О предполагаемой причине развода — уходе Полины к Роману Товстику — она не говорила. Зато активно ставила лайки под комментариями, утверждавшими, что «грязь» вокруг развода разводит жена Товстика.





«Почему молчишь? Где комментарии? А что именно надо комментировать? Сесть в грязь, разведенную не мной, и шлепать ладошками? Ни-за-что, ровно как и помирать…» — написала Полина.