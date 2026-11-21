21 ноября 2026, 22:09

Владимир Селиванов не собирается оправдываться за сходство с Вованом из сериала

Владимир Селиванов с женой Александрой (Фото: Instagram* / @selivanov_v)

Владимир Селиванов рассказал, как относится к образу Вована из сериала «Реальные пацаны», который до сих пор прочно ассоциируется у зрителей с самим актёром. Об этом сообщает Super.





По признанию артиста, популярность персонажа его не раздражает. Напротив, он испытывает благодарность к своему экранному герою, ведь именно эта роль во многом повлияла на его известность.



При этом Селиванов отметил, что некоторые зрители воспринимают Вована не просто как вымышленного персонажа, а считают, что в обычной жизни актёр ничем от него не отличается. Однако Владимир не стремится доказывать обратное и объяснять каждому, каким человеком является за пределами съёмочной площадки.





«Я благодарен Вовану за всё, что он для меня сделал… Я стараюсь философски к этому относиться. Это же слишком поверхностное восприятие, чтобы делать такие выводы. И всех я не смогу переубедить и не буду. У меня есть дела поважнее», — поделился Селиванов на премии «Распаковка 2026».