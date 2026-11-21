«Мы родом из детства»: Лена Катина раскрыла, что сейчас связывает её с Юлией Волковой
Лене Катиной удалось помириться с Юлией Волковой после воссоединения t.A.T.u.
Лена Катина рассказала, как складываются её отношения с Юлией Волковой после воссоединения группы t.A.T.u. По словам певицы, бывшим коллегам удалось оставить старые разногласия в прошлом и наладить общение. Сейчас артистки поддерживают тёплые дружеские отношения, снова сотрудничают и вместе работают над музыкальными проектами. Об этом сообщает Super.
Катина отметила, что их связь гораздо глубже обычной дружбы. Девушки знакомы с детства, вместе прошли большой этап жизни и, несмотря на продолжительный перерыв в общении, смогли вернуться друг к другу. За это время им удалось разобраться с накопившимися обидами и пересмотреть прошлые конфликты.
«Мы родом из детства. Я думаю, это даже не дружба, а что-то другое. Когда люди с детства вместе, общаются долго, даже при том, что был большой перерыв в общении, я думаю, нам за это время удалось проработать свои обиды, через них перешагнуть и идти во взрослую жизнь», — объяснила Катина на премии «Распаковка 2026».Воссоединение t.A.T.u. стало для исполнительниц не только возможностью вновь выйти на сцену вместе, но и шансом восстановить личные отношения. При этом дети Лены и Юлии пока не общаются — как пояснила певица, причина заключается в существенной разнице в возрасте.