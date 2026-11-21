21 ноября 2026, 21:54

Лене Катиной удалось помириться с Юлией Волковой после воссоединения t.A.T.u.

Лена Катина и Юлия Волкова (Фото: Instagram* / @official_juliavolkova)

Лена Катина рассказала, как складываются её отношения с Юлией Волковой после воссоединения группы t.A.T.u. По словам певицы, бывшим коллегам удалось оставить старые разногласия в прошлом и наладить общение. Сейчас артистки поддерживают тёплые дружеские отношения, снова сотрудничают и вместе работают над музыкальными проектами. Об этом сообщает Super.





Катина отметила, что их связь гораздо глубже обычной дружбы. Девушки знакомы с детства, вместе прошли большой этап жизни и, несмотря на продолжительный перерыв в общении, смогли вернуться друг к другу. За это время им удалось разобраться с накопившимися обидами и пересмотреть прошлые конфликты.





«Мы родом из детства. Я думаю, это даже не дружба, а что-то другое. Когда люди с детства вместе, общаются долго, даже при том, что был большой перерыв в общении, я думаю, нам за это время удалось проработать свои обиды, через них перешагнуть и идти во взрослую жизнь», — объяснила Катина на премии «Распаковка 2026».