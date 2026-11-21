21 ноября 2026, 21:45

Бочкарёва переживает последствия расставания и готовится судиться с экс-мужем

Наталья Бочкарёва (Фото: Instagram* / @natalia_bochkareva_official)

Актриса Наталья Бочкарёва публично рассказала о переживаниях после развода с Романом Гавриловым. По признанию артистки в соцсетях, изначально она не собиралась выносить подробности личной жизни на всеобщее обсуждение. Однако теперь решила поделиться своими чувствами, поскольку её откровенность может поддержать женщин, которые тоже переживают расставание и предательство.





Бочкарёва отметила, что подобные события способны серьёзно повлиять на самооценку и заставить человека сомневаться в собственной привлекательности и значимости. Актриса призналась, что сама прошла через непростой период, но сейчас хочет сосредоточиться не на обидах и причинах произошедшего, а на возвращении к себе и своей прежней жизни.





«Предательство, измена, расставание — это не просто событие. Иногда это момент, когда рушится всё, во что ты верила. Ты начинаешь сомневаться в себе, своей привлекательности, своей ценности. Начинаешь искать ответы, спрашивать себя: почему со мной? Что я сделала не так? Я тоже проходила через непростые чувства. Но сейчас я хочу поговорить не о том, кто и почему причинил мне боль. Я хочу поговорить о себе. О женщине, которая однажды решила перестать жить прошлым. Я хочу заново познакомиться с собой. Вернуть свою энергию, свои желания, свою радость», — высказалась Наталья.