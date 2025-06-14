«Благодарны за все»: дочь Дмитрия Пескова показала архивные фото мамы в честь ее дня рождения
Елизавета Пескова опубликовала архивные кадры с мамой
Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета опубликовала редкие архивные фото с мамой и братьями. Поводом стал 49-й день рождения Екатерины Солоницкой, которое она недавно отпраздновала.
«Недавно у нашей мамы был день рождения. Мы с братьями очень благодарны за все», — отметила Елизавета в личном блоге.
В публикации оказались как более свежие кадры, так и фотографии из детства дочки пресс-секретаря президента России. На одном из них Елизавета позирует с мамой и одним из братьев. Еще в подборке были кадры с отпуска — на них Екатерина появилась в ярком бикини вместе с наследниками.
Стоит напомнить, что Дмитрий Песков и Екатерина Солоницкая заключили брак в 1994 году. На момент свадьбы ей было 18 лет, а ему — 27. В этом союзе родились трое детей: Елизавета, а еще ее братья Мик и Дени. Песков и Солоницкая разошлись в 2012 году, и вскоре государственный деятель женился на олимпийской чемпионке по фигурному катанию Татьяне Навке. У влюбленных родилась дочь Надежда. Также у Пескова есть сын Николай от первого брака.
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