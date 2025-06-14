Юная невеста Лепса разругалась с фавориткой Киркорова: «Если ты ещё раз откроешь свой рот, я с тобой буду общаться по-другому!»
Аврора Киба разругалась с Марго Овсянниковой на шоу «Мастер игры»
Юная невеста Григория Лепса и фаворитка Филиппа Киркорова снова оказались в центре скандала на шоу «Мастер игры». Девушки уже прославились своей любовью к конфликтам.
Марго Овсянникова решила уколоть 19-летнюю Аврору Кибу, подметив, что её жених недавно появился на публике с другой.
«Я узнала, птичка донесла, что Григорий Лепс вышел на дорожку с какой-то девушкой. И поэтому снова появился вопрос: ты действительно с ним встречаешься или нет?», – обратилась Марго к Авроре.Эти слова сильно задели невесту певца и вывели её из себя.
«Значит так. Если ты ещё раз откроешь свой рот и начнёшь делать то, что ты делаешь, не только по отношению ко мне, а по отношению ко всем людям, которые тут сидят, я буду общаться по-другому с тобой!», – раскричалась Киба.Овсянникова, сохраняя спокойствие, едко ответила Кибе, попросив её не плакать. На это Аврора разразилась новой тирадой, заявив, что никогда бы не стала плакать от таких людей, как она. Также она добавила, что Марго делает из всего шоу, поскольку людям неинтересна её жизнь.