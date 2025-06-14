Юная невеста Лепса разругалась с фавориткой Киркорова: «Если ты ещё раз откроешь свой рот, я с тобой буду общаться по-другому!»

14 июня 2025, 11:57

Аврора Киба разругалась с Марго Овсянниковой на шоу «Мастер игры»

Марго Овсянникова (фото: Telegram @Mmmargaaret) и Аврора Киба (фото: Instagram* @avrorakiba)

Юная невеста Григория Лепса и фаворитка Филиппа Киркорова снова оказались в центре скандала на шоу «Мастер игры». Девушки уже прославились своей любовью к конфликтам.





Марго Овсянникова решила уколоть 19-летнюю Аврору Кибу, подметив, что её жених недавно появился на публике с другой.





«Я узнала, птичка донесла, что Григорий Лепс вышел на дорожку с какой-то девушкой. И поэтому снова появился вопрос: ты действительно с ним встречаешься или нет?», – обратилась Марго к Авроре.

«Значит так. Если ты ещё раз откроешь свой рот и начнёшь делать то, что ты делаешь, не только по отношению ко мне, а по отношению ко всем людям, которые тут сидят, я буду общаться по-другому с тобой!», – раскричалась Киба.