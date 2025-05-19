«Благодаря испытаниям чувствую себя человеком»: Лера Кудрявцева в день 54-летия сделала эмоциональное обращение

Лера Кудрявцева (Фото: Инстаграм* @leratv)
19 мая Лере Кудрявцевой исполняется 54 года. В честь праздника телеведущая опубликовала в своем Telegram-канале видео в эффектном образе.
Знаменитость предстала с выразительным макияжем и в белом приталенном брючном костюме. Кудрявцева эмоционально подписала ролик, отметив, что испытывает невероятную благодарность за все, что было в ее жизни.
Кудрявцева также пожелала, чтобы наступил мир во всем мире.
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«Сегодня я родилась. Спасибо маме и папе за жизнь, за сестру. Спасибо, Господи, что у меня есть двое детей, муж, любимая профессия и друзья. Спасибо за все испытания, за эмпатию, за слёзы, переживания за всех — благодаря этому я еще чувствую себя человеком и радуюсь, что не оскотинилась», — написала телеведущая.
Кудрявцева также пожелала, чтобы наступил мир во всем мире.
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