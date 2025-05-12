Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Муж все оплатил»: Лера Кудрявцева поделилась подробностями свадьбы с хоккеистом Макаровым

«Муж все оплатил»: Лера Кудрявцева поделилась подробностями свадьбы с хоккеистом Макаровым

Лера Кудрявцева: свадьба с Макаровым была очень дорогая
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров (фото: Instagram* @leratv)

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров (фото: Instagram* @leratv)

Лера Кудрявцева после разрыва с Сергеем Лазаревым не думала о личной жизни и зациклилась на работе. По признанию телеведущей, она и не думала заводить новые романы. Как оказалось, планы изменились после встречи с хоккеистом Игорем Макаровым.
«Он мне приглянулся, я ему тоже. Я заметила, что мне улыбается симпатичный парень. Стали переглядываться. Он подошел ко мне, представился. Очень нагло себя вел. А мне нравится такое, когда меня не боятся», — рассказала о знакомстве со спортсменом Лера.

Отношения развивались быстро, и уже в 2013 году пара сыграла свадьбу. Как рассказывает Кудрявцева, стоимость торжества вышла в круглую сумму, но муж звезды взял на себя все расходы.

«Это такое было… Чисто понтануться. Сейчас бы я отметила вдвоем, тихо в ресторанчике… Что посидеть спокойно, чтобы никто тебя не трогал. А тогда хотелось порвать два баяна. Очень дорого было, но тогда муж все оплатил», — призналась Лера во время шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

«Самое главное не видеться часто»: Анастасия Волочкова еще ни разу не встречалась с дочерью Аришей после ее свадьбы
«Самое главное не видеться часто»: Анастасия Волочкова еще ни разу не встречалась с дочерью Аришей после ее свадьбы

На праздник супруги пригласили одних из главных звезд отечественного шоу-бизнеса. При этом многие из них согласились выступить на свадьбе бесплатно. Григорий Лепс, Любовь Успенская и группа «Руки Вверх!» исполнили свои хиты бесплатно. Однако некоторые все-же взяли гонорар за выступления. Сама Кудрявцева отнеслась к такому с пониманием, ведь это заработок знаменитостей.

Пара воспитывает общую дочь Машу. При этом отношения Макарова и Леры сложно назвать идеальными, ведь публика нередко узнает о новых скандалах в жизни знаменитостей. Как оказалось, спортсмен любитель выпить, что уже чуть не привело к разводу. Все-таки супруги попытались сохранить отношения и продолжают выстраивать совместный быт.

Читайте также:

«Стал бояться выходить на улицу»: Стас Пьеха рассказал о свалившейся на него популярности после «Фабрики звезд»

«Это не изменится»: Джеки Чан высказался о своих трюках

«Я не умею любить»: Сергей Соседов объяснил причины своего одиночества

Instagram* принадлежит Meta*, запрещенной в РФ
#праздник
#любовь
#супруги
#расходы
#звёзды
#отношения
#спортсмен
#свадьба
Дети Елены Блиновской могут остаться без московской недвижимости
12 мая 2025, 09:24

Елена Блиновская (фото: Instagram* / elena_blinovskaya)

У детей Елены Блиновской могут изъять элитную недвижимость в Москве. Как сообщает Mash, ее отец Олег Останин в 2020 году оформил договор дарения, согласно которому часть квартиры в элитном жилом комплексе «Донской Олимп» на Серпуховском Валу должна была перейти в собственность его внуков.
Площадь квартиры — 152 квадратных метра, ориентировочная стоимость — около 136 миллионов рублей.

Сейчас управляющий имуществом Блиновской добивается в суде признания этой сделки недействительной. По его версии, недвижимость могла быть приобретена на средства, вырученные от марафонов, которые Блиновская проводила до возбуждения уголовного дела.

Кроме того, Олегу Останину принадлежит обширный список имущества: один объект в Ярославской области, один — в районе Химок, одиннадцать — в Москве, а также два машиноместа.

Читайте также:

«Муж все оплатил»: Лера Кудрявцева поделилась подробностями свадьбы с хоккеистом Макаровым

«Это не изменится»: Джеки Чан высказался о своих трюках

«Это вам не на пляже животом кверху лежать»: бывшая Тимати снялась в мини в Японии

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#квартиры
#недвижимость
#сделки
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Похоже на настоящее изнасилование»: Бари Алибасов-младший женился в 10-й раз
Бари Алибасов-младший женился в 10-й раз на чемпионке России по шахматам
12 мая 2025, 09:02

Бари Алибасов-младший (фото: Instagram* / @barialibasovjr)

Сын продюсера группы «На-На» Бари Алибасова, похоже, превзошел отца по количеству браков — он женился в десятый раз на чемпионке России по шахматам Арине.
Алибасов-младший встретил свою будущую жену, когда она пришла к нему на собеседование на должность рекрутера. Несмотря на то, что Бари решил избегать служебных романов после неудачного первого брака, Арина сумела привлечь его внимание, предложив сыграть в шахматы.

«Мы играли три-четыре дня, и это ощущалось как настоящее изнасилование. Я чувствовал себя использованным и начал планировать месть», — поделился сын знаменитости в программе «Звезды сошлись» на НТВ.
В то время Бари много работал, и Арина решила остаться рядом с ним. В итоге он предложил ей завести ребенка, а лишь потом подумать о свадьбе. Однако девушка утверждает, что Алибасов-младший сразу пообещал ей жениться. Он сдержал свое слово и отвел Арину в ЗАГС. Вскоре у них родилась дочь Эмма. Бари называет этот брак «юбилейным», последним и полностью осознанным.

Стоит отметить, что у Бари Алибасова-старшего семь официальных браков.

Читайте также:

«Муж все оплатил»: Лера Кудрявцева поделилась подробностями свадьбы с хоккеистом Макаровым

«Стал бояться выходить на улицу»: Стас Пьеха рассказал о свалившейся на него популярности после «Фабрики звезд»

«Это не изменится»: Джеки Чан высказался о своих трюках

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#шахматы
#загс
#брак
#звёзды
#instagram
#изнасилование
#девушка
#собеседование
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Стал бояться выходить на улицу»: Стас Пьеха рассказал о свалившейся на него популярности после «Фабрики звезд»
Стас Пьеха: боялся выходить на улицу после «Фабрики звезд»
12 мая 2025, 05:24

Стас Пьеха (Фото: Instagram* @wolfieha)

Стас Пьеха уже долгие годы сохраняет популярность и продолжает быть востребованным артистом. По признанию певца, слава после участия в «Фабрике звезд» привела к тому, что артист боялся выходить на улицу. К тому же тогда за год он мог совершить до 500 рабочих поездок.
«Стал бояться выходить на улицу. Стали узнавать даже алкаши во дворе. После „Фабрики…“ я почему-то для всех был братишкой. Все хватают, жмякают, нападают. Был период, когда реально прятался», — рассказал Пьеха на «Шоу Воли».

Помимо этого Стас признался, что после шоу за год мог совершить до 500 рабочих поездок, при этом теперь в среднем у него около 200 гастролей ежегодной. По признанию певца, полтысячи выступлений стали для организма настоящим испытанием.

«Быстро понял, что такое мне не по зубам», — заявил Стас.

Если раньше в попытке спрятаться от фанатов Пьеха надевал головные уборы и очки, то теперь артист не так боится поклонников. Прямо на концерте Стас может пообщаться с кем то из зала.

Читайте также:

«Это не изменится»: Джеки Чан высказался о своих трюках

«Я не умею любить»: Сергей Соседов объяснил причины своего одиночества

«Самое главное не видеться часто»: Анастасия Волочкова еще ни разу не встречалась с дочерью Аришей после ее свадьбы

Instagram* принадлежит Meta*, запрещенной в РФ
#шоу
#артист
#певец
#звёзды
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Это не изменится»: Джеки Чан высказался о своих трюках
Джеки Чан: никогда не перестану выполнять опасные трюки
12 мая 2025, 03:20

Джеки Чан (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Джеки Чан стал культовым актером не только в Китае, но и по всему миру. Всем давно известно, что звезда все свои тюки выполняет сам. Джеки уже 71 год, и, по своему признанию, он не собирается начать использовать каскадеров.
«Конечно, я всегда делаю свои собственные трюки. Это то, кем я являюсь. Это не изменится до того дня, когда я уйду на пенсию, а это не наступит никогда! И, честно говоря, когда ты занимаешься этим 64 года подряд, физической подготовки уже не нужно. Все есть в сердце, душе и мышечной памяти», — заявил актер в интервью Haute Living.

За свою карьеру Джеки Чан сыграл главную роль в более чем 100 картинах. Актер получил признание у международной публики, а в 2016 году стал лауреатом премии «Оскар» за заслуги в кинематографе. К тому же у Чана есть именные звезды на Аллеях звезд в Голливуде и Гонконге.

Читайте также:

«Я не умею любить»: Сергей Соседов объяснил причины своего одиночества

«Самое главное не видеться часто»: Анастасия Волочкова еще ни разу не встречалась с дочерью Аришей после ее свадьбы

«Наполняют мое сердце радостью»: Эмбер Херд поделилась эмоциями после рождения близнецов
#актёр
#сердце
#звёзды
#интервью
#китай
#фильм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Я не умею любить»: Сергей Соседов объяснил причины своего одиночества
Сергей Соседов: уже не надеюсь встретить свою любовь
12 мая 2025, 02:36

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Виталий Невар)

В свои 56 лет музыкальный критик Сергей Соседов до сих пор остается одиноким. Эксперту так и не удалось встретить свою любовь, при чем по его признанию, он уже и не надеется на это.
«Я уже думаю, что ничего такого и не случится со мной. Я уже не жду. Я понял для себя, что этот путь для меня закрыт. Дело не в возрасте. Есть такие вещи, которые для тебя просто закрыты кармически. Я очень хорошо это понимаю и чувствую», — сказал Соседов в своем интервью для Елены Ханги.

Рассуждая о своем одиночестве, Сергей заявил, что причина может быть и в нем самом.

«Может, потому что я не умею любить, может, потому что у меня очень высокие требования к людям. Безусловно, у меня очень высокие требования. И они, может быть, несправедливо высокие, эти требования. Я понимаю, что так быть не должно», — заявил цитирует Соседова Starhit.

При этом Сергей отметил, что совместная жизнь с ним непроста, даже несмотря на свою неконфликтность. К тому же критику необходимо много отдыхать после съемок, в связи с чем он в обычной жизни: «тише воды, ниже травы».

Соседов предположил, что одной из причин его одиночества может быть ветренность в отношениях. Сергей признался, по-другому он, возможно, и не умеет.

Читайте также:

«Самое главное не видеться часто»: Анастасия Волочкова еще ни разу не встречалась с дочерью Аришей после ее свадьбы

«Наполняют мое сердце радостью»: Эмбер Херд поделилась эмоциями после рождения близнецов

«Униженная в этой жизни»: Олег Майями оскорбил Джебисашвили на шоу «Сокровища императора»
#сердце
#жизнь
#шоу
#интервью
#звёзды
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате