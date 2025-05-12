«Муж все оплатил»: Лера Кудрявцева поделилась подробностями свадьбы с хоккеистом Макаровым

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров (фото: Instagram* @leratv)
Лера Кудрявцева после разрыва с Сергеем Лазаревым не думала о личной жизни и зациклилась на работе. По признанию телеведущей, она и не думала заводить новые романы. Как оказалось, планы изменились после встречи с хоккеистом Игорем Макаровым.
«Он мне приглянулся, я ему тоже. Я заметила, что мне улыбается симпатичный парень. Стали переглядываться. Он подошел ко мне, представился. Очень нагло себя вел. А мне нравится такое, когда меня не боятся», — рассказала о знакомстве со спортсменом Лера.
Отношения развивались быстро, и уже в 2013 году пара сыграла свадьбу. Как рассказывает Кудрявцева, стоимость торжества вышла в круглую сумму, но муж звезды взял на себя все расходы.
«Это такое было… Чисто понтануться. Сейчас бы я отметила вдвоем, тихо в ресторанчике… Что посидеть спокойно, чтобы никто тебя не трогал. А тогда хотелось порвать два баяна. Очень дорого было, но тогда муж все оплатил», — призналась Лера во время шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.
«Самое главное не видеться часто»: Анастасия Волочкова еще ни разу не встречалась с дочерью Аришей после ее свадьбы
На праздник супруги пригласили одних из главных звезд отечественного шоу-бизнеса. При этом многие из них согласились выступить на свадьбе бесплатно. Григорий Лепс, Любовь Успенская и группа «Руки Вверх!» исполнили свои хиты бесплатно. Однако некоторые все-же взяли гонорар за выступления. Сама Кудрявцева отнеслась к такому с пониманием, ведь это заработок знаменитостей.
Пара воспитывает общую дочь Машу. При этом отношения Макарова и Леры сложно назвать идеальными, ведь публика нередко узнает о новых скандалах в жизни знаменитостей. Как оказалось, спортсмен любитель выпить, что уже чуть не привело к разводу. Все-таки супруги попытались сохранить отношения и продолжают выстраивать совместный быт.
Читайте также:
«Стал бояться выходить на улицу»: Стас Пьеха рассказал о свалившейся на него популярности после «Фабрики звезд»
«Это не изменится»: Джеки Чан высказался о своих трюках
«Я не умею любить»: Сергей Соседов объяснил причины своего одиночества
Instagram* принадлежит Meta*, запрещенной в РФ
Иван Мусатов