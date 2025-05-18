«Не дай Бог, что произойдет»: Лера Кудрявцева написала завещание

Лера Кудрявцева (Фото: Инстаграм* @leratv)
Лера Кудрявцева сделала неожиданное признание: она написала завещание. В эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ знаменитость объяснила, почему решилась на такой шаг.
По словам телеведущей, она написала завещание ради детей. Кудрявцева опасается, что с ее младшей дочерью может что-то случиться, поэтому решила «перестраховаться».
Напомним, у Кудрявцевой есть 35-летний сын Жан от первого брака с музыкантом Сергеем Ленюком и 6-летняя дочь Мария от союза с хоккеистом Игорем Макаровым.
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*Запрещен в РФ
«Вот так идешь — и кирпич на голову. Или, не дай Бог, что произойдет», — пояснила Лера.
Напомним, у Кудрявцевой есть 35-летний сын Жан от первого брака с музыкантом Сергеем Ленюком и 6-летняя дочь Мария от союза с хоккеистом Игорем Макаровым.
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*Запрещен в РФ
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