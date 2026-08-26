«Сущий ангел»: Соседов сравнил Леонтьева с Киркоровым и сделал неожиданный вывод

26 августа 2026, 15:05

Критик Соседов признался, что скучает по Валерию Леонтьеву на сцене

Валерий Леонтьев (Фото: Instagram* @valera_leontiev)

Музыкальный критик Сергей Соседов оценил выступление Валерия Леонтьева после его возвращения в Россию и выразил сомнение, что певец останется в стране надолго. По его словам, это разовое появление на «Новой волне», после чего Леонтьев снова уедет в США.





В беседе с Общественной Службой Новостей Соседов отметил, что Валерий Яковлевич иногда даёт дорогие корпоративные концерты, публика воспринимает его как символ праздника, а он сохранил форму и получает высокие гонорары.



«Его очень не хватает на сцене, если честно. Его народ любит. Сейчас там какой-то скандал был, насколько я видел в Сети, но с кем не бывает? Уж давайте ещё Киркорова вспомним! Сколько раз он наезжал на своих фанаток, избивал и чего только не творил? По сравнению с Киркоровым Леонтьев — сущий ангел», — заявил Сергей.