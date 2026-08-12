«Это позор»: Соседов сравнил Пугачёву с подростком и призвал оштрафовать её
Критик Соседов призвал привлечь Пугачёву к ответственности за высказывания о РФ
Музыкальный критик Сергей Соседов вновь высказался о поведении певицы Аллы Пугачёвой.
В беседе с Общественной Службой Новостей эксперт заявил, что Алла Борисовна часто упоминает Россию в пренебрежительном ключе и за такие выпады её следует привлечь к ответственности.
Соседов считает, что после отъезда из страны Пугачёва ощутила излишнюю свободу и забыла, что её родина — Россия, а не Латвия или Кипр.
«Она всё время копается в каких-то недостатках нашей страны. Пусть лучше в своих недостатках копается. Её нужно оштрафовать за хейт, который она высказывает в адрес России и её жителей. В советские времена Пугачёва не была такой смелой. Теперь можно болтать всё что угодно и не быть наказанной», — подчеркнул критик.Кроме того, Соседов раскритиковал внешний вид Примадонны на светских мероприятиях. Он назвал её образы безвкусными и сравнил поведение артистки с подростковым.