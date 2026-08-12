«Это позор»: Соседов сравнил Пугачёву с подростком и призвал оштрафовать её

12 августа 2026, 17:59

Критик Соседов призвал привлечь Пугачёву к ответственности за высказывания о РФ

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Музыкальный критик Сергей Соседов вновь высказался о поведении певицы Аллы Пугачёвой.





В беседе с Общественной Службой Новостей эксперт заявил, что Алла Борисовна часто упоминает Россию в пренебрежительном ключе и за такие выпады её следует привлечь к ответственности.



Соседов считает, что после отъезда из страны Пугачёва ощутила излишнюю свободу и забыла, что её родина — Россия, а не Латвия или Кипр.

«Она всё время копается в каких-то недостатках нашей страны. Пусть лучше в своих недостатках копается. Её нужно оштрафовать за хейт, который она высказывает в адрес России и её жителей. В советские времена Пугачёва не была такой смелой. Теперь можно болтать всё что угодно и не быть наказанной», — подчеркнул критик.