«Длинный, как глиста»: Соседов отверг жалобы фанатов Билана на плохой обзор сцены
Соседов назвал необоснованными претензии зрителей к сцене Билана на концерте
Музыкальный критик Сергей Соседов назвал необоснованными претензии зрителей к Дмитрию Билану из-за высокой сцены.
В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что певец выступал вживую и честно отработал концерт, но стадионный формат не позволяет детально разглядеть артиста. Соседов отметил, что недовольные слушатели «оборзели и зажрались».
«Это спортивное сооружение, а не концертная площадка. Лица футболистов вы тоже не видите, следите за мячом, за игрой. На стадионном концерте вы всегда будете находиться в дальней точке по отношению к артисту, а он по отношению к вам. Поэтому где бы вы ни сидели, артист будет выглядеть маленькой движущейся фигуркой», — пояснил Сергей.Критик добавил, что экраны помогают следить за сценой, но передают изображение с искажением — Билан казался «длинным, как глиста». В ответ на жалобы он резюмировал, что претензии публики чрезмерны.