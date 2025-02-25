«Благостная Победа»: исполнительница хита «Матушка» раскрыла, как назвала свою дочку

Татьяна Куртукова (Фото: Инстаграм* @ts_makeeva)
Исполнительница Татьяна Куртукова обзавелась популярностью в 2024 году благодаря хиту «Матушка». Артистку знала вся страна, но она не делилась подробностями личной жизни. Выяснилось, что Татьяна замужем и воспитывает дочь с редким именем.
В 2019 году Куртукова сыграла свадьбу с юристом Никитой Макеевым. В 2023 году у них родилась дочка. Изначально певица с опаской относилась к идее партнерских родов, но муж настоял на своем присутствии в такой ответственный момент.
Татьяна отметила, что очень благодарна возлюбленному за поддержку на родах. После этого артистка стала любить Никиту еще сильнее.
Пара дала девочке редкое имя — Евника, созвучное с отчеством и фамилией. Оно означает «Благостная Победа». Но Никита и Татьяна зовут дочь сокращенно — Ника.
Супруги не пользуются услугами няни, а в случае чего им помогают родители. Исполнительница пока успешно совмещает материнство с концертной деятельностью.
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Татьяна отметила, что очень благодарна возлюбленному за поддержку на родах. После этого артистка стала любить Никиту еще сильнее.
«Наша связь с ним стала крепче. Думаю, помимо факта самого родительства, очень повлияло то, что Никита от начала и до конца присутствовал на родах», — делилась Куртукова в беседе с WomanHit.ru.
Пара дала девочке редкое имя — Евника, созвучное с отчеством и фамилией. Оно означает «Благостная Победа». Но Никита и Татьяна зовут дочь сокращенно — Ника.
Супруги не пользуются услугами няни, а в случае чего им помогают родители. Исполнительница пока успешно совмещает материнство с концертной деятельностью.
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Ольга Енгалычева