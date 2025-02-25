Суд наказал экс-участника «Дома-2» Дмитрия Дмитриенко за неуплату алиментов дочерям от Ольги Рапунцель

Дмитрий Дмитриенко и Ольга Рапунцель с детьми (фото: Instagram* @olyarapunzel)
Дмитрий Дмитриенко и Ольга Рапунцель давно в разводе, но у бывших супругов есть много претензий друг к другу.
Ольга не скрывает, что её экс-супруг не выплачивает дочерям положенные алименты, в связи с чем она вынуждена решать эту проблему через суд. В результате закон встал на сторону женщины и недавно в отношении Дмитриенко было возбуждено дело о неуплате средств на содержание детей. В качестве наказания суд назначил звезде «Дома-2» обязательные работы сроком от 150 часов.
Рапунцель, тем временем, продолжает добиваться выплаты положенных средств.
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Рапунцель, тем временем, продолжает добиваться выплаты положенных средств.
«Он не хочет платить детям ежемесячно положенную по решению суда сумму и поэтому у него накопился такой долг. Да, я подала на алименты, и считаю, что правильно сделала. Не хочешь помогать своим детям, тогда будь добр по закону платить им до совершеннолетия. Так он ещё подал в суд на уменьшение алиментов! Это уже вообще… Мне так стыдно про него говорить. Надоел он мне, если честно», – поделилась с поклонниками 37-летняя телезвезда.Что же касается Дмитрия, он счастлив в новых отношениях и не хочет говорить о бывшей, однако её заявления о неуплате налогов то и дело вынуждают его комментировать происходящее. Он уверяет общественность, что Ольга врёт и пытается выставить его в плохом свете.
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Анастасия Чинкова