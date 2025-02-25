Дмитрий Шепелев заявил, что отец Жанны Фриске напал на него с ножом и пытался похитить внука

Дмитрий Шепелев (фото: Instagram* @dmitryshepelev)
Дмитрий Шепелев рассказал, что отец Жанны Фриске угрожал ему. Телеведущий опасался за безопасность сына Платона.
Шепелев воспитывает сына от Жанны Фриске. Мальчик родился в 2013 года, а спустя два года актриса скончалась от онкологии. Смерть звезды породила непримиримый конфликт в её семье. Родители Фриске уже много лет не видели внука.
Телеведущий объяснил, что запретил сыну общаться с бабушкой и дедушкой. Он очень беспокоится за ребёнка после одного инцидента. Однажды отец Жанны напал с ножом на Шепелева и попытался украсть внука. По словам Дмитрия, этот случай насилия со стороны родственника был не единичным.
Также Шепелев требовал у родителей скончавшейся супруги не вовлекать Платона в шоу-бизнес. Он был против, что его ребёнка показывают по всем каналам, словно циркового зверька. Однако его просьбы были проигнорированы.
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*запрещён в РФ
Телеведущий объяснил, что запретил сыну общаться с бабушкой и дедушкой. Он очень беспокоится за ребёнка после одного инцидента. Однажды отец Жанны напал с ножом на Шепелева и попытался украсть внука. По словам Дмитрия, этот случай насилия со стороны родственника был не единичным.
«Однажды я приехал забирать вещи Платона из дома родителей Жанны, потому что мы переезжали в мою квартиру. Её отец напал на меня и водителя с ножом, потому что боялся, что у него забирают ребенка. Не самый дипломатичный метод выяснения отношений. Спустя несколько месяцев вновь нападение», – рассказал Шепелев в интервью Надежде Стрелец.Также шоумен отметил, что пятеро человек, двое из которых находились в федеральном розыске, караулили его и Платона. Ребёнка пытались неоднократно похитить, благо у Шепелева хорошая охрана. После этого из соображений безопасности он полностью пресёк общение сына с родителями Фриске.
Также Шепелев требовал у родителей скончавшейся супруги не вовлекать Платона в шоу-бизнес. Он был против, что его ребёнка показывают по всем каналам, словно циркового зверька. Однако его просьбы были проигнорированы.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова