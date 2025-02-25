«Отправляюсь в самое сложное путешествие»: Виктория Боня раскрыла поклонникам судьбоносную дату

Виктория Боня (фото: Telegram @v_bonya)
Виктория Боня последние несколько лет увлекается альпинизмом и уже успела покорить одну вершину – Манаслу. Совсем скоро звезда «Дома-2» отправится в опасное путешествие.
Модель вышла на связь с поклонниками и рассказала, что исполнит свою давнюю мечту – заберётся на гору Эверест. Экспедиция запланирована на 10 апреля. Боня уже во всю готовится к скорому путешествию.
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«Я отправляюсь в самое сложное путешествие своей жизни – на вершину Эвереста. Это не просто испытание, а мой личный вызов, символ преодоления и свободы. Я хочу показать, что границы существуют только в голове. Каждая из нас способна на большее. Я не просто иду в горы – я беру с собой историю, эмоции, красоту и силу... Сегодня я на пороге самого главного шага в моей жизни – своей мечты, которую я вынашивала более десяти лет в своем сознании», – заявила Боня.Телезвезда забралась на первую в своей жизни вершину Мансала прошлой осенью. Ей удалось это сделать только со второй попытки, поскольку в первый раз её группа вернулась на базу из-за схода лавины и гибели коллег. Возможно на Эверест модель тоже не сможет взойти так просто, к тому же, она является новичком.
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Анастасия Чинкова