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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Отправляюсь в самое сложное путешествие»: Виктория Боня раскрыла поклонникам судьбоносную дату

«Отправляюсь в самое сложное путешествие»: Виктория Боня раскрыла поклонникам судьбоносную дату

Виктория Боня (фото: Telegram @v_bonya)

Виктория Боня (фото: Telegram @v_bonya)

Виктория Боня последние несколько лет увлекается альпинизмом и уже успела покорить одну вершину – Манаслу. Совсем скоро звезда «Дома-2» отправится в опасное путешествие.
Модель вышла на связь с поклонниками и рассказала, что исполнит свою давнюю мечту – заберётся на гору Эверест. Экспедиция запланирована на 10 апреля. Боня уже во всю готовится к скорому путешествию.

«Я отправляюсь в самое сложное путешествие своей жизни – на вершину Эвереста. Это не просто испытание, а мой личный вызов, символ преодоления и свободы. Я хочу показать, что границы существуют только в голове. Каждая из нас способна на большее. Я не просто иду в горы – я беру с собой историю, эмоции, красоту и силу... Сегодня я на пороге самого главного шага в моей жизни – своей мечты, которую я вынашивала более десяти лет в своем сознании», – заявила Боня.
Телезвезда забралась на первую в своей жизни вершину Мансала прошлой осенью. Ей удалось это сделать только со второй попытки, поскольку в первый раз её группа вернулась на базу из-за схода лавины и гибели коллег. Возможно на Эверест модель тоже не сможет взойти так просто, к тому же, она является новичком.

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#альпинист
#спорт
Дэвид Бекхэм рассказал о серьезной травме, от последствий которой он все еще страдает
25 февраля 2025, 21:26

Дэвид Бекхэм (Фото: Инстаграм* @davidbeckham)

В 2011 году Дэвид Бекхэм серьезно травмировал позвоночник, о чем рассказал в беседе с Men's Health.
Во время игры за команду «Лос-Анджелес Гэлакси» футболист повредил спину. Потом Бекхэму назначили неверное лечение.

«У меня была боль после игры, я прошел обследование, но у меня не обнаружили никаких отклонений. Я настаивал на том, что там что-то не так, я это чувствовал. Поэтому мне ввели лекарство, и я ушел. Это был плохой препарат», — поделился Дэвид.

Именно из-за этой травмы Бекхэм ушел из спорта: в 2013 году он оставил футбол. Дэвид уточнил, что то происшествие до сих пор не оставляет его. Спортсмен испытывает боли в спине до сих пор. Чтобы поддерживать здоровье спины, Бекхэму необходимо каждый день заниматься в спортивном зале.

«В конце моей игровой карьеры я получил серьезную травму ахиллова сухожилия, но теперь оно меня не беспокоит, несмотря на разрыв. На самом деле больше всего у меня болит спина и левое бедро», — откровенничал он.

Помимо тренировок футболист придерживается диеты.

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Убийство? Друзья и родные Владислава Галкина настаивают на возобновлении расследования его смерти

Дмитрий Шепелев заявил, что отец Жанны Фриске напал на него с ножом и пытался похитить внука

Обматерившая журналистов певица Слава вышла на связь и попыталась оправдать своё хамство

*Запрещен в РФ
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Убийство? Друзья и родные Владислава Галкина настаивают на возобновлении расследования его смерти
25 февраля 2025, 21:07

Владислав Галкин (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Друзья и коллеги покойного актёра Владислава Галкина поддержали его отца, актёра Бориса Галкина, в желании возобновить расследование обстоятельств смерти артиста.
Владислава Галкина не стало в 2010 году. Его смерть до сих пор вызывает много вопросов, поскольку, несмотря на официальную версию о сердечной недостаточности, близкие предполагают, что актёра могли убить.

Народный артист России, режиссёр Владимир Бортко, работавший с Галкиным, уверен, что смерть актёра связана с криминалом. Он подчеркнул, что Борис Галкин имеет право на продолжение расследования.

Также на сторону отца артиста встали актёры Александр Пашутин и Андрей Гринёв. Последний, говоря о Галкине, вспомнил его как светлого и доброго человека.

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Дмитрий Шепелев заявил, что отец Жанны Фриске напал на него с ножом и пытался похитить внука

Ян Абрамов больше не жалеет Алсу и намерен забрать всё при разделе имущества
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#убийство
#криминал
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Дмитрий Шепелев заявил, что отец Жанны Фриске напал на него с ножом и пытался похитить внука
25 февраля 2025, 20:40

Дмитрий Шепелев (фото: Instagram* @dmitryshepelev)

Дмитрий Шепелев рассказал, что отец Жанны Фриске угрожал ему. Телеведущий опасался за безопасность сына Платона.
Шепелев воспитывает сына от Жанны Фриске. Мальчик родился в 2013 года, а спустя два года актриса скончалась от онкологии. Смерть звезды породила непримиримый конфликт в её семье. Родители Фриске уже много лет не видели внука.

Телеведущий объяснил, что запретил сыну общаться с бабушкой и дедушкой. Он очень беспокоится за ребёнка после одного инцидента. Однажды отец Жанны напал с ножом на Шепелева и попытался украсть внука. По словам Дмитрия, этот случай насилия со стороны родственника был не единичным.

«Однажды я приехал забирать вещи Платона из дома родителей Жанны, потому что мы переезжали в мою квартиру. Её отец напал на меня и водителя с ножом, потому что боялся, что у него забирают ребенка. Не самый дипломатичный метод выяснения отношений. Спустя несколько месяцев вновь нападение», – рассказал Шепелев в интервью Надежде Стрелец.
Также шоумен отметил, что пятеро человек, двое из которых находились в федеральном розыске, караулили его и Платона. Ребёнка пытались неоднократно похитить, благо у Шепелева хорошая охрана. После этого из соображений безопасности он полностью пресёк общение сына с родителями Фриске.

Также Шепелев требовал у родителей скончавшейся супруги не вовлекать Платона в шоу-бизнес. Он был против, что его ребёнка показывают по всем каналам, словно циркового зверька. Однако его просьбы были проигнорированы.

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*запрещён в РФ
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#интервью
#сын
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Обматерившая журналистов певица Слава вышла на связь и попыталась оправдать своё хамство
25 февраля 2025, 20:03

Слава (фото: Telegram @nastya_slavaa)

Певица Слава вышла на связь с подписчиками и прокомментировала скандал, разгоревшийся на съёмках нового клипа на песню, которую она исполняет дуэтом с Анной Семенович. На площадку были приглашены журналисты, однако Слава появилась перед камерами в плохом настроении и буквально набросилась на представителей СМИ.
Певицу возмутило, что ей задают вопросы, не касающиеся клипа. Пересыпая речь матерными словами, Слава потребовала, чтобы у неё спрашивали только то, что связано с будущим роликом. Видео с агрессивной артисткой мгновенно разлетелось по Сети и вызвало у многих пользователей возмущение. Певице поспешила оправдаться и объяснила, что её хамское поведения якобы было постановочным.

Слава утверждает, что ругань с журналистами была спланированным пиар-ходом для раскрутки клипа. Мол, именно таким способом планировалось привлечь внимание аудитории, поскольку другие методы раскрутки не работают.

«Почему-то, к сожалению, сейчас работает только вот такой промоушен. Ну, не получилось у меня, не умею я врать», – заверила исполнительница.
Однако поклонники не поверили Славе, отметив, что на одном из видео она ведёт себя максимально искренне и эмоционально. Также создалось впечатление, что певица в какой-то момент опомнилась и попыталась замять скандал.

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«Скрывать больше нет возможности»: Оксана Самойлова в новом видео намекнула на пятую беременность

Анна Седокова покинула Россию в компании известного рэпера
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#съёмки
#песня
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«Скрывать больше нет возможности»: Оксана Самойлова в новом видео намекнула на пятую беременность
25 февраля 2025, 19:41

Джиган и Оксана Самойлова с детьми (фото: Telegram @geegunchill)

Оксана Самойлова опубликовала видео, на котором поглаживала живот. 36-летняя модель заявила, что должна сообщить Джигану важную новость до 3 марта. Неужели пятая беременность?
Экс-участница реалити-шоу «Выжить в Дубае» воспитывает четверых детей от рэпера Джигана. В большом загородном доме также живут их многочисленные питомцы, включая козу, которая уже стала звездой соцсетей. Семья живёт интересно и весело. Оксана очень любит придумать различные развлечения, в которых могут принимать участие как взрослые, так и дети.

Сегодня Самойлова опубликовала видео, в котором поклонники усмотрели намёк на пятую беременность.

«До 3 марта я должна сказать Денису нечто важное. Я вообще пока что не знаю, как он отреагирует, но уже дальше молчать и скрывать нет возможности», – сказала Самойлова, поглаживая живот.
Конечно, не исключено, что речь может идти о запуске очередного проекта или появлении в доме нового питомца.

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