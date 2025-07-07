«Мой папа – моя жизнь!»: сын Прилучного и Брутян заговорил на армянском языке
Сын Павла Прилучного и Зепюр Брутян заговорил на армянском языке
Зепюр Брутян опубликовала умилительное видео с сыном. Актриса показала, как маленький Микаэль учится говорить на её родном языке.
Супруга Павла Прилучного обнародовала ролик, в котором малыш учится говорить на армянском языке. Макаэль порадовал родителей, произнеся трогательную фразу.
«Каждый день ему говорю: "im Mikas – im kyanqs" (мой Мика – моя жизнь). В итоге выдал: "Im papa – im kyanqs, еs kez sirumem" (мой папа – моя жизнь, я люблю тебя). Ну как тут не растаять», – подписала ролик Брутян.Видео также растрогало самого Прилучного и его партнёршу по сериалу «Жизнь по вызову» Лизу Моряк. Напомним, что супруг актрисы, режиссёр Сарик Андреасян, тоже армянин по национальности. На днях пара крестила дочерей в армянском храме в Москве.
Поклонники Брутян и Прилучного тоже умилились обнародованным кадрам. Фанаты отметили схожесть Микаэля с папой, а также удивились, как ловко малыш говорит на армянском.
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