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«Бледнолицый педераст*»: Виталий Милонов эмоционально высказался о блогере Алексее Жидковском

Виталий Милонов осудил участие Алексея Жидковского в «Тотальном диктанте»
Алексей Жидковский (фото: Telegram @zhidkovskiy_talk)

Алексей Жидковский (фото: Telegram @zhidkovskiy_talk)

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал эпатажного блогера Алексея Жидковского «агрессивным петухом» и призвал родителей держать детей подальше от таких персонажей. Об этом заявил в интервью Осторожно Media.
Ранее Жидковский принял участие в «Тотальном диктанте – 2025». Мероприятие проводится каждый год и заключается в том, что известные люди читают школьникам или студентам какой-то текст.

«Держите ваших детей подальше от шелудивых собак. Нет, это не бледнолицый педераст* с совпавшими глазами, сидящий где-то в кокаиновом притоне. Нет, это агрессивный, агрессивный петух, распушивший хвост. Это вызов русской культуры. Это культура, это хам, это грязные, вонючие ботинки на белой скатерти русской чистоты», – эмоционально высказался Милонов в адрес Жидковского.
По мнению депутата, лучшее, что может сделать блогер – это читать лекции в психиатрической больнице для таких же преподавателей и профессоров, как он сам. При этом, делать это ему следует в «смирительной рубашке, накачанной галоперидолом».

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*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России
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Ксения Собчак оплатила похороны Паши Техника
07 апреля 2025, 19:13

Ксения Собчак и Ева Карицкая (фото: Telegram @evakaritskaua)

Бывшая жена Паши Техника сегодня сообщила в своём Telegram-канале, что дала интервью Ксении Собчак. Стало известно, что она получила за предоставленные сведения.
Ева Карицкая призналась, что дала интервью не за гонорар. Она намекнула, что журналистка заплатила за отдельное место на кладбище для Паши Техника в обмен на интервью.

«Ребят, по поводу интервью с Собчак я дала согласие во благо Паши. Наше желание было его захоронить отдельно на кладбище, а это очень дорого. Интервью я дала не за гонорар», – уточнила экс-супруга скончавшегося рэпера в личном блоге.
Карицкая отметила, что Собчак встретила её в аэропорту по прибытии в Москву из Таиланда, где 5 апреля не стало Паши Техника.

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#прощание
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«Папа теперь летает на небесах»: бывшая жена Паши Техника рассказала 6-летнему сыну о смерти рэпера
Ева Карицкая рассказала сыну о смерти Паши Техника
07 апреля 2025, 19:03

Ева Карицкая с сыном Ваней (фото: Instagram @eva_karitskaya)

Бывшая жена рэпера Паши Техника рассказала о смерти отца шестилетнему сыну Ване. Ева Карицкая раскрыла, как мальчик отреагировал на печальную новость.
Девушка вылетела в Таиланд сразу же, как только узнала, что бывший супруг находится в критическом состоянии. Карицкая находилась рядом с ним до последнего дня. Техник скончался 5 апреля в одной из тайских больниц.

Вернувшись сегодня в Москву, 30-летняя Ева поспешила к шестилетнему сыну, чтобы рассказать ему о произошедшем. Ранее она говорила, что посоветовалась с психиатром, который призвал не скрывать от ребёнка случившееся. Карицкая призналась, что очень нервничала перед разговором с сыном и не знала, как правильно подобрать слова.

«Рассказала сейчас Ванюше о том, что папа болел и теперь летает на небесах. Что умер. Конечно, поплакали, но вроде как не критично отреагировал... без супер-истерики...», – написала Карицкая в своём Telegram-канале.
Напомним, что Карицкая познакомилась с Техником, когда ей было 18 лет. В 2014 году пара поженилась, а спустя пять лет у них родился сын Иван. Ева не скрывала, что вместе с Пашей употребляла наркотики. В 2021 году Карицкая ушла от мужа, но развелись они только в 2023 году. Бывшие супруги продолжили поддерживать общение ради сына.

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«Последняя проблема в стране»: Лолита высмеяла инициативу об увеличении штрафов за мат в 10 раз
Лолита Милявская назвала «последней проблемой» в РФ увеличение штрафов за мат
07 апреля 2025, 18:47

Лолита Милявская (фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Лолита Милявская, знаменитая многочисленными резкими высказываниями, отреагировала на инициативу об увеличении штрафов за нецензурную лексику в 10 раз.
Певица высмеяла такое предложение и пообещала выплачивать по тысяче рублей за каждое неприличное слово.

Также артистку удивило, что употребление мата в речи почему-то стало «последней проблемой» в России. Но если это и так, то она готова платить крупные суммы за использование нецензурных слов.

«Если это последняя проблема в стране, готова с пенсии платить по тысяче рублей за каждое плохое слово. Ровно 27 слов в месяц, и больше не буду», – отметила Лолита.
Напомним, что с соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Александр Аксёненко. Он назвал ничтожной мерой выплату штрафа в размере от 500 до 1000 рублей по нынешним правилам. По его словам, такие суммы не позволяют эффективно ограничивать употребление мата.

Целью законопроекта Аксёненко назвал «защиту традиционных ценностей и великого русского языка». Под выдвинутые парламентариям правила подпадает не только использование мата в общественном месте, но и в Сети.

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Певец Денис Клявер объявил о подготовке к свадьбе
Денис Клявер и его жена планируют свадебное торжество на лето
07 апреля 2025, 18:45

Денис Клявер (Фото: ВКонтакте, @denisklyaverdk)

Певец Денис Клявер 6 апреля отметил юбилей — ему исполнилось 50 лет, по этому случаю артист готовит большой сольный концерт, который пройдёт следующей осенью, а летом они с супругой планируют провести свадебное торжество.
Клявер состоит в браке с юристом Ириной Федотовой с 2010 года, вместе они воспитывают сына Даниэля. Артист рассказал, что когда они этой зимой отдыхали с женой в Таиланде, то задумались о том, чтобы вновь произнести клятвы верности. А потом экс-солист «Чай вдвоём» решил, чтобы всё должно быть официально, и сделал Ирине предложение, вручив кольцо. Супруга ответила Кляверу согласием, и теперь они планируют вторую свадьбу грядущим летом. Точную дату певец не назвал.
«Свадьба будет летом... Не 29-го июля (дата первого торжества)... Этой такой классный опыт! Но хочется, чтобы это было в семье... Это не про пышность»,
— поделился Клявер в программе «ТЕМА».
Ранее он высказался о творчестве бывшего коллеги Стаса Костюшко.

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Таролог раскрыл будущее Лепса и его 19-летней любовницы Авроры

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#певец
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#артист
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Таролог раскрыл будущее Лепса и его 19-летней любовницы Авроры
07 апреля 2025, 18:40

Григорий Лепс и Аврора Киба (Фото: Telegram @gvleps_official)

Звездная пара Григория Лепса и 19-летней Авроры Киба не перестает собирать вокруг себя слухи и сплетни.
Таролог, нумеролог, астролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» заявил, что пару ждет разлад и расставание.
«Так же расклад карт показывает, что ни Аврора к Григорию, ни Григорий к Авроре не испытывает тёплых любовных чувств. Чувства друг к другу у них скорее нейтральны», — сказал он.

Однако расклад на будущее их отношений в 2025 году, по словам таролога, заставляет задуматься.
«Дело в том, что все пять выпавших карт относятся к масти Пентаклей (масть Монет), что бывает редко. Это говорит о том, что пара может продолжить поддерживать видимость отношений ради карьеры. Особенно на это указывает Восьмёрка Пентаклей, которая как раз говорит о рабочих отношениях. Также три карты из этого расклада — Паж Пентаклей, Дама Пентаклей и Семёрка Пентаклей — сигнализируют о малой заинтересованности пары друг в друге, как в любовниках и супругах», — объяснил эксперт.

Он предположил, что пара расстанется, но продолжит поддерживать отношения для того, чтобы дольше оставаться в информационном поле СМИ.

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