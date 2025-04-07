«Бледнолицый педераст*»: Виталий Милонов эмоционально высказался о блогере Алексее Жидковском

Алексей Жидковский (фото: Telegram @zhidkovskiy_talk)
Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал эпатажного блогера Алексея Жидковского «агрессивным петухом» и призвал родителей держать детей подальше от таких персонажей. Об этом заявил в интервью Осторожно Media.
Ранее Жидковский принял участие в «Тотальном диктанте – 2025». Мероприятие проводится каждый год и заключается в том, что известные люди читают школьникам или студентам какой-то текст.
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«Держите ваших детей подальше от шелудивых собак. Нет, это не бледнолицый педераст* с совпавшими глазами, сидящий где-то в кокаиновом притоне. Нет, это агрессивный, агрессивный петух, распушивший хвост. Это вызов русской культуры. Это культура, это хам, это грязные, вонючие ботинки на белой скатерти русской чистоты», – эмоционально высказался Милонов в адрес Жидковского.По мнению депутата, лучшее, что может сделать блогер – это читать лекции в психиатрической больнице для таких же преподавателей и профессоров, как он сам. При этом, делать это ему следует в «смирительной рубашке, накачанной галоперидолом».
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**запрещён в РФ
Анастасия Чинкова