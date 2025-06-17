Вечеринки P. Diddy вызвали ужас у присяжных в суде
В суде над P. Diddy показали шок-видео с его вечеринок
В суде над P. Diddy представили шокирующие видео с его скандально известных вечеринок, вызвав отвращение у присяжных.
Как сообщает RadarOnline, многие морщились, отворачивались и вздрагивали, испытывая дискомфорт от увиденного.
Помимо видео, присяжным продемонстрировали переписку с мужчинами, получавшими деньги за участие в секс-вечеринках рэпера. Материалы были записаны в октябре 2012 года. Дело близится к завершению, и вскоре защита представит своих свидетелей.
Читайте также: