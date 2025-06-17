Вечеринки P. Diddy вызвали ужас у присяжных в суде

В суде над P. Diddy показали шок-видео с его вечеринок
Фото: iStock/Wavebreakmedia

В суде над P. Diddy представили шокирующие видео с его скандально известных вечеринок, вызвав отвращение у присяжных.



Как сообщает RadarOnline, многие морщились, отворачивались и вздрагивали, испытывая дискомфорт от увиденного.

Помимо видео, присяжным продемонстрировали переписку с мужчинами, получавшими деньги за участие в секс-вечеринках рэпера. Материалы были записаны в октябре 2012 года. Дело близится к завершению, и вскоре защита представит своих свидетелей.

Виктория Иванченко

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