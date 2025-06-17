Daily Mail: Хейли и Джастин Бибер тайно расторгли брак
Когда-то Джастин и Хейли Бибер считались одной из наиболее красивых пар в шоу-бизнесе. А когда выяснилось, что супруги ждут ребенка, поклонники ликовали. У влюбленных появился сын Джек Блюз, ему еще нет и года.
Казалось бы, рождение долгожданного малыша должно было скрепить отношения звездной пары, но нет. В настоящее время супруги переживают тяжелый период.
Фанаты всерьез беспокоятся за эмоциональное состояние Джастина. Канадский артист в последнее время ведет себя весьма странно.
Так, в День отца за несколько часов певец выложил несколько загадочных фотографий и видео, на которых демонстрирует средний палец, сидит на полу в гостиной, поругался с лучшим другом, а жену и вовсе обозвал. Затем Джастин подчеркнул, что зол, измотан и сломлен. Но уточнять причину подобного состояния исполнитель хита «Baby» не стал.
Издание Daily Mail сообщило, что странное поведение Бибера привело фанатов к выводу, что артист тайно развелся с Хейли. Поклонники пришли к этому заключению, заметив, что супруга публично не поздравила Джастина с Днем отца, хотя и провела как минимум полдня в его компании. Ранее в честь Дня матери модель выложила фото с сыном, но без Джастина. Эти обстоятельства натолкнули публику на мысли, что пара рассталась, хотя и старается делать вид, что это не так.
В пользу того, что супруги развелись, косвенно говорит то, что Хейли заключила миллиардную сделку Rhode и Elf Beauty уже после расторжения брака, так как Калифорния — штат, в котором есть закон об общей собственности. Тогда при разводе имущество и долги, приобретенные во время союза, делились бы поровну. А девушка получила внушительные дивиденды одна.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Читайте также: