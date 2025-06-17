Daily Mail: Хейли и Джастин Бибер тайно расторгли брак

17 июня 2025, 16:06

Джастин и Хейли Бибер (Фото: Инстаграм* @haileybieber)

Когда-то Джастин и Хейли Бибер считались одной из наиболее красивых пар в шоу-бизнесе. А когда выяснилось, что супруги ждут ребенка, поклонники ликовали. У влюбленных появился сын Джек Блюз, ему еще нет и года.