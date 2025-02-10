Блейк Лайвли и Тейлор Свифт больше не подруги

Блейк Лайвли (Фото: Инстаграм* @blakelively)
Американская актриса Блейк Лайвли перестала общаться с близкой подругой, певицей Тейлор Свифт, сообщило издание Daily Mail.
Уточнялось, что Блейк не было в люксовой ложе «Супербоула – 2025», откуда Тейлор обычно смотрит за игрой возлюбленного Трэвиса Келси. Обычно исполнительница хита «Shake it off» отдыхает там со своими близкими людьми. Раньше Лайвли была в их числе.
При этом инсайдеры издания отметили, что Блейк не посетила мероприятие не только потому, что ее не пригласили. Актриса в принципе ограничила свои выходы в свет после скандала с режиссером Джастином Бальдони.
Стоит напомнить, что конфликт между Джастином Бальдони и Блейк Лайвли начался на съемках картины «Все закончится на нас». В декабре артистка подала в суд на постановщика и обвинила его в сексуальных домогательствах, клевете. После этого селебрити стали публиковать встречные иски против друг друга.
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При этом инсайдеры издания отметили, что Блейк не посетила мероприятие не только потому, что ее не пригласили. Актриса в принципе ограничила свои выходы в свет после скандала с режиссером Джастином Бальдони.
Стоит напомнить, что конфликт между Джастином Бальдони и Блейк Лайвли начался на съемках картины «Все закончится на нас». В декабре артистка подала в суд на постановщика и обвинила его в сексуальных домогательствах, клевете. После этого селебрити стали публиковать встречные иски против друг друга.
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Ольга Енгалычева