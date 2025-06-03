03 июня 2025, 15:36

Пётр Красилов (Фото: Скриншот т/с «Бедная Настя»)

Сегодня, 3 июня, звезде сериала «Бедная Настя» Петру Красилову исполняется 48 лет. В 2000-х после появления актера на экранах ТВ он быстро получил статус секс-символа страны и обрел большую популярность среди поклонниц женского пола. Однако после нескольких ярких ролей артист пропал из публичного поля. О том, как сейчас живет бывший любимец публики, в материале «Радио 1».





Содержание Яркий взлет карьеры Работа в кино Личная жизнь Артист сейчас



Яркий взлет карьеры

Работа в кино

Пётр Красилов (Фото: Скриншот т/с «Бедная Настя»)



Личная жизнь

Пётр Красилов (Фото: Instagram* @ krasilov_work)



«Я Пете давала полную свободу, доверяла как себе. Ощущала единым целым с собой. Если честно, он разбил мне жизнь. Уже не говорю о Ване, которого Пётр лишил отца», — цитирует Наталью издание starhit.ru.

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Артист сейчас

Пётр Красилов (Фото: Instagram* @ krasilov_work)



«Просто когда-то давно я был одним. Теперь я совсем другой. У меня другие габариты, другие формы. А помнят меня молоденьким стройным мальчиком. Я знаю, что формы не влияют на талант, да. Меня лично не пугает переход из одного амплуа в другое. Но стереотипы все равно есть. К сожалению, меня по-прежнему видят таким, каким я был в "Бедной Насте" и "Не родись красивой"», — делился актер в интервью Татьяне Устиновой.