Неразделенная любовь к Нелли Уваровой, измены жене, брошенный сын и набор веса. Секс-символу 2000-х Петру Красилову — 48 лет
Сегодня, 3 июня, звезде сериала «Бедная Настя» Петру Красилову исполняется 48 лет. В 2000-х после появления актера на экранах ТВ он быстро получил статус секс-символа страны и обрел большую популярность среди поклонниц женского пола. Однако после нескольких ярких ролей артист пропал из публичного поля. О том, как сейчас живет бывший любимец публики, в материале «Радио 1».
Яркий взлет карьеры
Пётр Красилов родился 3 июня 1977 года в Балашихе. С трёх лет воспитывался одной мамой ввиду трагической гибели отца. Пётр не понаслышке был знаком с творческой жизнью артистов, потому как его мама работала секретарём у Юрия Никулина, а его детство прошло за кулисами цирка.
При этом творческий путь мало интересовал подрастающего Красилова, до тех пор пока он не поучаствовал в школьной театральной постановке. Театр и цирк, как оказалось, имеют некоторые различия, и работа актёра увлекала Петра.
После получения аттестата юноша пошёл учиться в театральный колледж РАТИ, а после с первого раза поступил в училище имени М. С. Щепкина, которое окончил в 1999 году.
Работа в кино
Став профессиональным актером, Красилов начал работу в театре Российской армии, затем был «Ленком» и Российский академический молодежный театр. В 2003 году артист дебютировал в кино, получив сразу главную роль князя Михаила Репнина в сериале «Бедная Настя». Спустя год последовала работа в следующем звездном сериале «Не родись красивой». По мнению многих, это была самая яркая роль в карьере Красилова, большей популярности ему не принес ни один проект.
Сейчас фильмография Пётра Красилова насчитывает более 30 работ в кино, среди которых «Всё смешалось в доме...», «Второе дыхание», «Откуда берутся дети», «Варенье из сакуры» и «Удиви меня», где он сыграл главные роли.
Личная жизнь
В период обучения в Щепкинском училище Пётр Красилов завязал отношения с Екатериной Климовой, которая впоследствии стала известной актрисой. Однако их роман не получил развития, и пути артистов разошлись.
Во время работы в театре Российской армии у артиста случился роман с Натальей Селивановой. Прежде у возлюбленной артиста уже был опыт семейной жизни, и после развода она не стремилась к новым отношениям. Однако Пётр сумел завоевать её сердце своей заботой и вниманием, и она не смогла устоять перед его чувствами. Вскоре они стали жить вместе, и у них родился сын Иван. Но через два года их отношения закончились, потому как артист увлёкся Ириной Шебеко.
«Я Пете давала полную свободу, доверяла как себе. Ощущала единым целым с собой. Если честно, он разбил мне жизнь. Уже не говорю о Ване, которого Пётр лишил отца», — цитирует Наталью издание starhit.ru.
После расставания Пётр Красилов словно забыл о наличии у него ребенка. Он не общался с мальчиком и не платил алименты. Спустя почти десятилетие бывшие возлюбленные пришли к соглашению о выплате алиментов. В этом им помогла мать Красилова, которая напомнила ему о его отцовских обязанностях.
Стоит отметить, что в период совместной жизни с Селивановой Красилов также успел приударить за Нелли Уваровой, которая играла роль Кати Пушкаревой в сериале «Не родись красивой». Он упорно пытался привлечь внимание девушки, но она оставалась холодна. У Нелли уже был любимый человек — режиссёр Сергей Пикалов.
В 2005 году Пётр женился на актрисе Ирине Шебеко. Отношения, полные ярких красок, быстро привели к появлению на свет дочери. Но счастье длилось недолго: через несколько лет Ирина вместе с дочерью переехала в США, где начала осваивать профессию фотографа. Красилов же остался в России, имея возможность лишь изредка видеться с семьёй. Сохранить отношения на расстоянии оказалось невозможным для пары, и в 2021 году появилась информация об официальном разводе супругов.
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Артист сейчасСейчас бывшего секс-символа 2000-х не узнать: он набрал порядка 30 лишних килограммов и перешел в другое амплуа, которое мало интересует режиссеров. По словам актера, его не звали в кино порядка 7 лет.
«Просто когда-то давно я был одним. Теперь я совсем другой. У меня другие габариты, другие формы. А помнят меня молоденьким стройным мальчиком. Я знаю, что формы не влияют на талант, да. Меня лично не пугает переход из одного амплуа в другое. Но стереотипы все равно есть. К сожалению, меня по-прежнему видят таким, каким я был в "Бедной Насте" и "Не родись красивой"», — делился актер в интервью Татьяне Устиновой.
Однако в скором времени артист снова появится на экранах после долгого перерыва. В настоящее время в производстве находится картина «Витязи».
В театре артист по-прежнему востребован и продолжает радовать поклонников выступлениями. В 2019 году за многолетнюю плодотворную деятельность Пётр Красилов получил звание Заслуженного артиста России.
Что касается личной жизни Красилова, ходят слухи, что он всё больше общается с Натальей Селивановой и сыном Иваном.