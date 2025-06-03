Кожевникова рассказала, кто сыграл ключевую роль в ее карьере

03 июня 2025, 16:34

Мария Кожевникова считает своим главным вдохновителем Батыршину

Фото: Istock/mediaphotos

Актриса и общественный деятель Мария Кожевникова призналась, что своим успехом обязана знаменитой гимнастке Яне Батыршиной. Кожевникова с юности восхищалась спортсменкой, видя в ней пример для подражания. Мария даже начала заниматься художественной гимнастикой, мечтая быть похожей на кумира.