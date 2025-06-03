Кожевникова рассказала, кто сыграл ключевую роль в ее карьере
Актриса и общественный деятель Мария Кожевникова призналась, что своим успехом обязана знаменитой гимнастке Яне Батыршиной. Кожевникова с юности восхищалась спортсменкой, видя в ней пример для подражания. Мария даже начала заниматься художественной гимнастикой, мечтая быть похожей на кумира.
Судьба свела их вместе в 13 лет, когда Батыршина стала для Кожевниковой не только кумиром, но и близким другом. Яна делилась с Марией советами, купальниками и предметами для выступлений. В беседе с Общественной службой новостей она рассказала, что именно пример Яны, ее упорство и трудолюбие, помогли ей достичь многого в жизни.
Благодаря этому влиянию Кожевникова стала мастером спорта по художественной гимнастике, добилась успеха в актерской карьере и политической деятельности. Она подчеркивает, что именно Батыршина научила ее идти к цели, несмотря на трудности, и никогда не отступать от мечты.
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