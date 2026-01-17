«Почему у вас трусы видны?»: Глюкоза ответила на слухи о своём поведении на сцене
Певица Глюкоза назвала жанр танца, вызвавший споры среди поклонников
Певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) в программе «Токсики» объяснила свои сценические движения. Поклонники и критики давно обсуждали её поведение во время выступлений.
Артистку подозревали в разных вещах из-за необычной манеры танца. Однако певица заявила, что просто исполняет контемпорари — современный свободный танец.
«Ты когда на балет приходишь, тоже спрашиваешь, почему вы так ноги расставляете, так высоко их поднимаете, почему у вас колготки видны и трусы?» — сказала Глюкоза тем, кто сомневался.Помимо этого Наталья прокомментировала и резкие изменения в своём имидже. Она отметила, что по сути ничего не изменилось — она осталась такой же сексуальной, как и раньше.
«Внешность — это та «территория» свободы, где ты можешь быть такой, как хочешь. Мне всегда нравилась сексуальность в образе, она у меня всегда была, ничего особо не поменялось», — добавила певица.