«Почему у вас трусы видны?»: Глюкоза ответила на слухи о своём поведении на сцене

17 января 2026, 11:09

Певица Глюкоза назвала жанр танца, вызвавший споры среди поклонников

Наталья Чистякова-Ионова (Фото: Instagram* @glukozamusic)

Певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) в программе «Токсики» объяснила свои сценические движения. Поклонники и критики давно обсуждали её поведение во время выступлений.





Артистку подозревали в разных вещах из-за необычной манеры танца. Однако певица заявила, что просто исполняет контемпорари — современный свободный танец.

«Ты когда на балет приходишь, тоже спрашиваешь, почему вы так ноги расставляете, так высоко их поднимаете, почему у вас колготки видны и трусы?» — сказала Глюкоза тем, кто сомневался.

«Внешность — это та «территория» свободы, где ты можешь быть такой, как хочешь. Мне всегда нравилась сексуальность в образе, она у меня всегда была, ничего особо не поменялось», — добавила певица.