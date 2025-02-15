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Близкие Кеосаяна получили надежду на его исцеление

Тигран Кеосаян (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Тигран Кеосаян (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

8 января текущего года главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что ее муж Тигран Кеосаян находится в коме. Последний раз жена режиссера комментировала ситуацию 19 января, отметив, что состояние Тиграна остается неизменным.
Уточняется, что Кеосаян продолжает находиться в коме, и его состояние оценивается как тяжелое. Однако официальных заявлений от врачей пока не поступало.

Примечательно, что некоторые медицинские эксперты оставляют надежду на выздоровление режиссера, ссылаясь на случаи успешного восстановления пациентов, передает 7Дней.ру.

Напомним, 59-летний Тигран Кеосаян давно имеет проблемы с сердцем. В 2008 и 2010 годах он перенёс два инфаркта.

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#врачи
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#семья
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«Наша семья — это бабушка, ты и я»: дочь Чернышева от Анастасии Заворотнюк ревниво отнеслась к его словам о Наоми Ланг
Дочь Заворотнюк и Чернышева с ревностью отнеслась к близкой дружбе отца с Наоми Ланг
15 февраля 2025, 06:10

Наоми Ланг, Петр Чернышев и его дочка Мила (Фото: кадр прямой трансляции «Влюбленные в фигурное катание»)

Впервые за много лет фигурист Петр Чернышев встречает День всех влюбленных без Анастасии Заворотнюк. Да, любимая жена погибла в мае 2024 года, но это не значит, что в этот раз он будет один. На фестивале «Влюбленные в фигурное катание» он вышел на лед с Наоми Ланг, а еще рядом была шестилетняя дочь Мила, которая тут же дала понять: чужих в их семье она не признаёт. Отец с дочкой дали The Voice интервью о своих чувствах и впечатлениях.
Во время выступления с номером, посвященного памяти Заворотнюк, Чернышев был тронут поддержкой Наоми. Та была с семьей Петра даже в самые трудные времена. Она стала близким, надежным другом, на которого всегда можно положиться.

Наоми Ланг, Петр Чернышев и его дочка Мила (Фото: кадр прямой трансляции «Влюбленные в фигурное катание»)

Однако маленькая дочь Чернышева смотрела на ситуацию иначе. Когда фигурист поблагодарил Ланг за помощь в создании номера, Мила тут же поспешила добавить: «Нет, Наоми – это не наша семья. Наша семья — это бабушка, ты и я».

Петр Чернышев и его дочка Мила (Фото: кадр прямой трансляции «Влюбленные в фигурное катание»)

Чернышев сразу принялся успокаивать девочку, заверяя, что их семья по-прежнему остается крепкой.

«Конечно! Поэтому мы с тобой остались вместе, а Наоми была в стороне!», — объяснил отец.
Младшая дочь Анастасии Заворотнюк дебютировала на льду в номере отца Петра Чернышёва
Младшая дочь Анастасии Заворотнюк дебютировала на льду в номере отца Петра Чернышёва
Праздник на арене был пронизан воспоминаниями. Чернышев сказал, что до сих пор ощущает связь с Заворотнюк, ведь фигурное катание когда-то их объединило.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев (Фото: Instagram* @a_zavorotnyuk)

«Мы вместе. Мы всё равно вместе. Конечно, связь эту до сих пор чувствую. Это самая подходящая дата, чтобы немножечко вспомнить про то, что нас с Настей свело вместе, — фигурное катание. Это то, что нас сблизило и навеки соединило», — признался Чернышев.
Он рассказывает, что Мила много читает, любит сладости и обожает секреты: даже журналистам девочка не раскрыла, что именно заказывает в кафе.

«Воспитание у нас происходит в одну сторону. И, к сожалению, не в ту, в которую я выбираю. Пусть я перевоспитываюсь и буду тем папой, которого дочка хочет», — добавил он.
А вот со старшей дочерью Заворотнюк, Анной, фигурист в последнее время видится реже. Сейчас она находится в Дубае, рядом с мужем, который часто работает за границей. Но вскоре, по словам Петра, она снова вернется в Москву.

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#день всех влюблённых
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«Я пошла, ушла, не могу»: певица Полина Гагарина драматично покинула шоу «Голос»
Полина Гагарина драматично покинула шоу «Голос» и оставила кресло пустовать
15 февраля 2025, 04:10

Полина Гагарина (Фото: кадр из шоу «Голос»)

В недавнем выпуске шоу «Голос» жесткая борьба за участников среди наставников накалилась до предела. Полина Гагарина даже удивила публику и остальных жюри тем, что покинула студию — на финальных кадрах ее кресло пустовало, пишет «СтарХит».
Известно, что Гагарина всегда довольно сурово комментирует выступления участников, которые ей не нравятся. Эта критика имеет рациональное зерно и позволяет певице умело набирать в свою команду сильных участников, а затем оттачивать их талант.

Однако на этот раз к проекту присоединилась оперная дива Хибла Герзмава, которая уже несколько раз совпала с Гараниной во мнении о том, кого из участников хочется взять себе. Это привело к шутливой «борьбе» за таланты.

«Я не классная певица, не рэпер и не оперная дива» — Беляев шутливо сравнил себя с другими жюри «Голоса» в новом сезоне
«Я не классная певица, не рэпер и не оперная дива» — Беляев шутливо сравнил себя с другими жюри «Голоса» в новом сезоне
В последнем выпуске больше всего отличилась 17-летняя Эмилия Курье: к девушке повернулись все наставники. Она исполнила песню Кристины Агилеры «Tough Lover». Курье не выбрала в наставницы ни одну из певиц, вместо этого пошла к Антону Беляеву. Но, конечно, отметила, что уважает всех жюри, и благодарна за высокую оценку ее способностей.

После того как наставники поздравили Эмилию с замечательным номером и обнялись с девушкой, проводив ее за кулисы, они позволили себе говорить более откровенно.

«Почему, когда я хочу взять к себе в команду талантливую девочку, такое происходит», — притворно возмутилась Герзмава.
Антон Беляев, Хибла Герзмава, Баста и пустующее кресло Полины Гагариной (Фото: кадр из шоу «Голос»)

Гагарина же просто встала со словами «я пошла, ушла, я не могу», и оставила свое кресло. Никакие просьбы подождать еще немного на нее не подействовали, как и предостережение, что Эмилия не успела уйти достаточно далеко — если бы она обернулась, то увидела бы пустующее место певицы.

А вот меньше всего «повезло» участнице конкурса «Мисс Россия» Ангелине Горбуновой. Ангелина, вошедшая в ТОП-10 самых красивых девушек страны 2024 года, спела хит Агутина, но не смогла завоевать ни одного наставника. Выслушав критику и пообещав «стать лучше», она покинула студию.

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Сердце лентой в День святого Валентина: Гимнастка Аверина призналась в любви к фигуристу-чемпиону Соловьеву
Гимнастка Дина Аверина 14 февраля призналась в любви фигуристу Дмитрию Соловьеву
15 февраля 2025, 02:31

Дина Аверина и Дмитрий Соловьев (Фото: Instagram* @dinaverina98)

Российская гимнастка Дина Аверина, завершившая карьеру в феврале 2024 года, опубликовала в Instagram* романтическое признание олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Дмитрию Соловьеву. Пара вместе выступала в шоу «Ледниковый период».
В личном блоге Аверина записала видео, где изобразила сердце гимнастической лентой на льду, подписав: «Первый раз отмечаю 14 февраля рядом с любимым человеком».

Дина Аверина делает «сердце» к 14 февраля (Фото: скриншот видео Instagram* @dinaverina98)

«@dmitry_solovyev люблю тебя», — добавила гимнастка.
Соловьев поделился ответным признанием в комментариях.

Дина также использовала тэг «д∞д». Пара влюбленных спортсменов часто ставит его на позитивные совместные посты, показывая свое счастье и силу чувств.

Аверина — серебряный призёр Олимпиады-2020 в Токио, 18-кратная чемпионка мира и 10-кратная чемпионка Европы.

Ранее в январе «Радио 1» писало о том, как звёзды фигурного катания и гимнастического помоста опубликовали несколько фото из совместного путешествия по Эмиратам. Они пометили достопримечательности Абу-Даби. Внимательные поклонники заметили на пальцах пары обручальные кольца и уже тогда предположили, что поездка в Эмираты – путешествие в медовый месяц.

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Звезда «Слова пацана» Леон Кемстач сыграл персонажа старше его на 20 лет
14 февраля 2025, 22:53

Леон Кемстач (Фото: Инстаграм* @leon_kemstach)

Актер из сериала «Слово пацана» Леон Кемстач сыграет в третьей части картины «Иван Семенов. Полный каяк», сообщило издание «Комсомольская правда».
В фильме 16-летний актер перевоплотится в персонажа, который старше его самого на 20 лет. Это получилось благодаря сложному гриму. После появления Леона на первых кадрах со съемочной площадки поклонники не узнали любимого артиста. Сам Кемстач поделился, что ему понравилось менять внешность до неузнаваемости в необычном для себя амплуа.

Леон Кемстач (Фото: Инстаграм* @leon_kemstach)


«Я играю антагониста главного героя, он любит выпендриваться, любит показуху, это часть его жизни. Мне даже не хочется из этого образа вылазить! Может быть, в других проектах тоже останусь с этой бородой. Посмотрим», — уточнил Кемстач.

Известно, что режиссером картины стал Кирилл Седухин, который работал над сериалом «Интерны». А режиссер прошлых двух частей фильма Антон Богданов стал продюсером ленты.

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Джаред Лето вышел на связь после сильного пожара: «Мой отель в огне»
14 февраля 2025, 22:01

Джаред Лето (Фото: Инстаграм* @jaredleto)

Фронтмен группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето вышел на связь в соцсетях и показал поклонникам жуткие кадры пожара.
«Мой отель в огне. Надеюсь, все хорошо», — написал Джаред.

Джаред Лето (Фото: Инстаграм* @jaredleto)

Через некоторое время в личном блоге селебрити появились еще несколько фотографий процесса тушения возгорания. На них хорошо видно, что огонь распространился по большей части по крыше.

«Я слышал, что все выбрались и находятся в безопасности, и это душераздирающе — видеть еще больше разрушений, подобных этому, после всего, что произошло в Лос-Анджелесе», — подчеркнул Лето.

Фото: Инстаграм* @jaredleto

К слову, отель называется Chiltern Firehouse или же «Пожарная часть Чилтерна». Историческое здание перестроили в люксовую гостиницу — номер на сутки в ней стоил где-то от 85 до 250 тысяч рублей в зависимости от категории.

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