Близкие Кеосаяна получили надежду на его исцеление

Тигран Кеосаян (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)
8 января текущего года главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что ее муж Тигран Кеосаян находится в коме. Последний раз жена режиссера комментировала ситуацию 19 января, отметив, что состояние Тиграна остается неизменным.
Уточняется, что Кеосаян продолжает находиться в коме, и его состояние оценивается как тяжелое. Однако официальных заявлений от врачей пока не поступало.
Примечательно, что некоторые медицинские эксперты оставляют надежду на выздоровление режиссера, ссылаясь на случаи успешного восстановления пациентов, передает 7Дней.ру.
Напомним, 59-летний Тигран Кеосаян давно имеет проблемы с сердцем. В 2008 и 2010 годах он перенёс два инфаркта.
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Примечательно, что некоторые медицинские эксперты оставляют надежду на выздоровление режиссера, ссылаясь на случаи успешного восстановления пациентов, передает 7Дней.ру.
Напомним, 59-летний Тигран Кеосаян давно имеет проблемы с сердцем. В 2008 и 2010 годах он перенёс два инфаркта.
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Екатерина Коршунова