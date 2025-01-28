«Семья Кеосаяна ждёт, что он выйдет из комы. Тяжелейшая ситуация для мамы, которая уже похоронила одного сына»: Отар Кушанашвили о Тигране Кеосаяне

Тигран Кеосаян (фото: соцсети)
Телеведущий Отар Кушанашвили пожелал сил семье режиссёра Тиграна Кеосаяна, пережившего клиническую смерть и кому.
8 января журналистка Маргарита Симоньян сообщила, что её супруг пережил клиническую смерть и впал в кому. В настоящее время он продолжает находиться в крайне тяжёлом состоянии.
Шоумен рассказал, что знаком с Кеосаяном с 1992 года и даже снимался в его сериале. Он переживает за товарища.
59-летний Тигран Кеосаян давно имеет проблемы с сердцем. В 2008 и 2010 годах он перенёс два инфаркта. А в начале 2025 года пережил клиническую смерть и впал в кому.
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Шоумен рассказал, что знаком с Кеосаяном с 1992 года и даже снимался в его сериале. Он переживает за товарища.
«Мы очень дружили. Но кем бы я был, если бы не сказал, что люблю его, выражаю поддержку и сочувствие семье, которая ждёт, что он выйдет из комы. Мы все этого ждём. Это пограничная ситуация. Тяжелейшая для мамы, до сих пор живой, которая похоронила уже одного сына, а теперь наблюдает, как беспомощен второй», –поделился Кушанашвили в программе «Каково?!».Журналист отдельно обратился к Симоньян, пожелал ей сил и стойкости.
59-летний Тигран Кеосаян давно имеет проблемы с сердцем. В 2008 и 2010 годах он перенёс два инфаркта. А в начале 2025 года пережил клиническую смерть и впал в кому.
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Анастасия Чинкова