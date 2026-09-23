Близкие раскрыли подробности смерти Сергея Соседова
Причиной падения Сергея Соседова с лестницы стал оторвавшийся тромб. Как рассказали близкие музыкального критика Mash, примерно за неделю до трагедии журналист жаловался им на плохое самочувствие.
По словам близких, у Соседова давно были проблемы с сердцем. При этом журналист не злоупотреблял алкоголем и даже на протяжении длительного времени полностью отказывался от него.
Как утверждают родственники, тромбоз у критика был вызван длительным перелётом в Якутию. Именно после поездки у него могли возникнуть проблемы со здоровьем, которые впоследствии привели к трагическим последствиям.
Во время гастролей Соседов упал с лестницы. После падения он получил тяжёлую травму, а затем у него развился отёк мозга. Несмотря на помощь врачей, спасти 59-летнего журналиста не удалось.
О смерти Соседова ранее сообщил его коллега, телеведущий Вадим Такменев. Он рассказал, что журналист скончался утром, и назвал его важнейшей частью команды проекта «Суперстар».
По словам Такменева, Соседов очень ждал встречи с коллегами и премьеры нового сезона «ВИА СУПЕРСТАР». Теперь сезон выйдет в память о музыкальном критике.
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