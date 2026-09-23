Близкие раскрыли подробности смерти Сергея Соседова

23 сентября 2026, 22:21

Сергей Соседов упал с лестницы из-за оторвавшегося тромба

Сергей Соседов (Фото: Instagram* / @sosedov.official)

Причиной падения Сергея Соседова с лестницы стал оторвавшийся тромб. Как рассказали близкие музыкального критика Mash, примерно за неделю до трагедии журналист жаловался им на плохое самочувствие.