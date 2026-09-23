Друзья Сергея Соседова рассказали о трагической причине его смерти
Сергей Соседов скончался в возрасте 59 лет после несчастного случая во время гастролей. Как рассказали друзья музыкального критика «СтарХиту», во время поездки он упал с лестницы и получил тяжёлую травму.
По словам близких к Соседову людей, после падения у журналиста развился отёк мозга. Несмотря на усилия врачей, спасти критика не удалось.
О смерти Соседова ранее сообщил его коллега, телеведущий Вадим Такменев. Он рассказал, что журналист ушёл из жизни утром и назвал его важнейшей частью команды проекта «Суперстар».
По словам телеведущего, Соседов очень ждал встречи с коллегами и премьеры нового сезона «ВИА СУПЕРСТАР». Теперь весь сезон выйдет в память о нём. Последняя съёмка критика стала для команды особенно значимой — коллеги признаются, что теперь будут смотреть каждый кадр, вспоминая проведённое вместе время.
Сергей Соседов был музыкальным журналистом и критиком, а широкую известность получил благодаря многочисленным телевизионным проектам. В последние годы он был одним из заметных участников шоу «Суперстар», где запомнился зрителям своей прямотой и яркими оценками.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России