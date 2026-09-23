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Друзья Сергея Соседова рассказали о трагической причине его смерти

Сергей Соседов умер после падения с лестницы во время гастролей
Сергей Соседов (Фото: Instagram* / @sosedov.official)

Сергей Соседов скончался в возрасте 59 лет после несчастного случая во время гастролей. Как рассказали друзья музыкального критика «СтарХиту», во время поездки он упал с лестницы и получил тяжёлую травму.



По словам близких к Соседову людей, после падения у журналиста развился отёк мозга. Несмотря на усилия врачей, спасти критика не удалось.

О смерти Соседова ранее сообщил его коллега, телеведущий Вадим Такменев. Он рассказал, что журналист ушёл из жизни утром и назвал его важнейшей частью команды проекта «Суперстар».

По словам телеведущего, Соседов очень ждал встречи с коллегами и премьеры нового сезона «ВИА СУПЕРСТАР». Теперь весь сезон выйдет в память о нём. Последняя съёмка критика стала для команды особенно значимой — коллеги признаются, что теперь будут смотреть каждый кадр, вспоминая проведённое вместе время.

Сергей Соседов был музыкальным журналистом и критиком, а широкую известность получил благодаря многочисленным телевизионным проектам. В последние годы он был одним из заметных участников шоу «Суперстар», где запомнился зрителям своей прямотой и яркими оценками.

Софья Метелева

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