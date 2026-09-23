Друзья Сергея Соседова рассказали о трагической причине его смерти

23 сентября 2026, 22:10

Сергей Соседов умер после падения с лестницы во время гастролей

Сергей Соседов (Фото: Instagram* / @sosedov.official)

Сергей Соседов скончался в возрасте 59 лет после несчастного случая во время гастролей. Как рассказали друзья музыкального критика «СтарХиту», во время поездки он упал с лестницы и получил тяжёлую травму.