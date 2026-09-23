Юлию Меньшову обвинили в двойных стандартах из-за позиции об эмиграции
Юлия Меньшова оказалась в центре критики после высказываний о молодых мужчинах, которые уехали из России, чтобы не участвовать в СВО. Актриса осудила их решение, однако её слова вызвали бурную реакцию в Сети. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Некоторые пользователи обратили внимание на личную ситуацию Меньшовой. У актрисы и её супруга, актёра Игоря Гордина, есть 28-летний сын Андрей.
При этом в публикациях и Telegram-обсуждениях появились утверждения, что в 2022 году молодой человек якобы на время покидал Россию, опасаясь мобилизации. Также распространяется информация, что он интересовался возможностью пересечь границу с Казахстаном.
Однако эти сведения не получили официального подтверждения со стороны самого Андрея Гордина или его родителей. Поэтому утверждать, что сын Меньшовой действительно уезжал именно по этой причине, нельзя.
На этом фоне некоторые пользователи обвинили актрису в двойных стандартах и посчитали её высказывания противоречивыми. Впрочем, сама Меньшова публично не подтверждала подобные обстоятельства, связанные с сыном.
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