Юлию Меньшову обвинили в двойных стандартах из-за позиции об эмиграции

23 сентября 2026, 20:22

Юлию Меньшову раскритиковали после слов об уехавших из России мужчинах

Юлия Меньшова (Фото: Instagram* / @juliavmenshova)

Юлия Меньшова оказалась в центре критики после высказываний о молодых мужчинах, которые уехали из России, чтобы не участвовать в СВО. Актриса осудила их решение, однако её слова вызвали бурную реакцию в Сети. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».