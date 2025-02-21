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Близкой подругой Алсу оказалась экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева, осуждённая за коррупцию

Алсу и Евгения Васильева (фото: Instagram* @evahomealone)

Алсу и Евгения Васильева (фото: Instagram* @evahomealone)

Алсу публично поздравила с днём рождения бывшую чиновницу Минобороны Евгению Васильеву, которую уличили в любовной связи с главой ведомства и осудили за коррупцию.
В личном блоге певица опубликовала совместное фото с Васильевой и написала поздравление.

«Женечка, дорогая, с днём рождения. Люблю! Пусть всё загаданное сбудется», – пожелала подруге Алсу.

Несмотря на то, что опубликованный снимок архивный, а на странице Васильевой фотографии с Алсу были представлены и ранее, в соцсетях встретили с удивлением новость об их дружбе. Многим пользователям показалось странным, что между женщинами есть что-то общее.

Однако Алсу ранее рассказывала, что является поклонницей художественного таланта Евгении и даже хранит дома несколько её работ.

Васильева стала героиней скандала в 2012 году, когда она занимала пост руководителя аппарата Минобороны России. В ходе расследования дела о коррупции в оборонном ведомстве выяснилось, что она была любовницей главы Минобороны Анатолия Сердюкова, который находился в официальном браке.

Тогда же СМИ писали, что в ходе обыска в роскошной квартире Васильевой была изъята 51 тысяча драгоценных камней и 19 килограммов золото. Также было арестовано её имущество на 450 миллионов рублей.

В итоге, президент России Владимир Путин отправил Сердюкова в отставку. Дело в отношении него было завершено по амнистии. А Васильевой назначили пять лет лишения свободы в колонии, из которой она вышла через 2,5 года.

В 2018 году стало известно о том, что Васильева и Сердюков поженились. У Евгении есть трое детей. Она профессионально занимается живописью.

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*запрещён в РФ
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Роман со Смоляковым, пластика как у Деми Мур и конфликт с Машковым: почему вдову Табакова Марину Зудину заменили мужчиной на сцене
21 февраля 2025, 20:28

Марина Зудина (Фото: Инстаграм* @marinazudina_official)

Вот уже шесть лет Марина Зудина — вдова легендарного актера Олега Табакова. Мэтр ушел из жизни весной 2018 года. С того времени Зудину то и дело обсуждали пользователи Сети. Сначала ее подозревали в романе с Андреем Смоляковым, затем прокомментировали ссору с Владимиром Машковым в «Табакерке» и бойкот Константина Богомолова, а подлила «масла в огонь» скандальный инцидент с несостоявшейся невесткой Софьей Синицыной и тайной внучкой Мией.
Сегодня Марину Зудину тяжело узнать. В последнее время общественность вовсю судачит о ее внешних изменениях и явных погрешностях пластических хирургов.

Роман со Смоляковым

Уже спустя год после смерти Олега Табакова, а именно, в конце 2019 года, овдовевшей женщине стали активно приписывать тайные отношения с женатым актером Андреем Смоляковым. А все из-за того, что артистов засняли в Лондоне на Неделе российского кино.

Андрей и Марина тепло улыбались друг другу и обнимались при выходе в свет. Поэтому неудивительно, что многие журналисты захотели рассказать о переменах в личной жизни Марины Зудиной. Актриса отмечала, что Смоляков в Лондоне был с супругой, а их связывает 30-летняя дружба и не более.

Марина Зудина (Фото: Инстаграм* @marinazudina_official)

Убрали со сцены

После ухода Олега Табакова из жизни Зудина больше не была топовой актрисой «Табакерки». Под удар попал и ее сын, Павел Табаков, который тоже потерял большое количество ролей. Марина не таила, что за шесть лет она не получила ни одной ключевой роли на родной сцене. А ведь при Табакове она считалась примой «Табакерки».

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У Марины Зудиной не сложились творческие отношения с новым худруком «Табакерки» Владимиром Машковым. Не рассмотрев ее талант и талант сына, Народный артист РФ просто убрал ее со сцены. Однако штатной актрисой она все же осталась, получает заработную плату. Судачат, что под 200 тысяч рублей ежемесячно.

Если на Владимира Машкова Марина все еще обижена, то Константину Хабенскому она выражает искреннюю благодарность. Оказалось, что худрук МХТ им. Чехова не забыл о ней хотя бы из уважения к ее почившему мужу. В театре Зудина занята в трех спектаклях, вышедших еще при жизни Табакова.

Марина Зудина, Мария Табакова и Павел Табаков (Фото: Инстаграм* @marinazudina_official)

Зудину заменили мужчиной

Три года назад Марина Зудина должна была участвовать у Константина Богомолова в спектакле «На всякого мудреца» одного из ключевых персонажей — Софью Турусину. Но в последний момент режиссер решил внести корректировки и вдову Табакова вдруг заменили другим артистом — мужчиной. А до этого Богомолов исключил ее из театральной постановки «Идеальный муж».

Марина Зудина не стала открыто скандалить, поскольку именно Константин Богомолов открыл перед ней киноиндустрию и обеспечил ролью в сериале «Содержанки». Именно поэтому вдова легендарного актера говорила, что просто «концепция поменялась».

Мия Табакова (Фото: Марина Зудина, Мария Табакова и Павел Табаков (Фото: Инстаграм* @marinazudina_official)

Отношения с внучкой

О внучке Мии Марина рассказала, когда малышке исполнился год. Это дочь ее старшего сына, Павла Табакова и актрисы Софьи Синицыной. Кстати, бракосочетания не было, вместо этого молодые родители живут отдельно друг от друга.

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Девочка живет с мамой, а Павел Табаков сполна выполняет родительские обязанности. Души не чает в единственной внучке и Зудина. Говорит, что с радостью с ней проводит время и даже выставляет фото подросшей малышки в соцсетях.

Марина Зудина (Фото: Инстаграм* @marinazudina_official)

Пластика как Деми Мур

Долгое время внешность Марины Зудиной не имела ни одного изъяна, однако годы берут свое. Ради сохранения молодости артистка прибегала к косметолконогическим процедурам, в том числе разным видам иглоукалываний. А потом Марина постоянно начала обращаться к филлерам с вытекающими побочными эффектами. В настоящий момент вдову Табакова не узнать.

Сначала артистка удивила заметными переменами во внешности на прощании с Ириной Мирошниченко, а потом испугала фанатов в программе «Мой герой». Эксперты полагают, что Народная артистка РФ легла под нож пластического хирурга и сделала операцию, которую ранее выполнила американская актриса Деми Мур и нарвалась на волну хейта.

Некоторые полагают, что Зудина выполнила эндоскопический лифтинг и пластику губ по методу Кессельринга.

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«Ничтожество, угробившее мою жизнь»: Долг в 2,7 млн, отец-тиран с уголовным прошлым и трудные времена — тяжелая судьба Самбурской
21 февраля 2025, 20:27

Анастасия Самбурская (Фото: Telegram-канал @Samburskaya)

Актриса и певица Настасья Самбурская устала от вопросов о материнстве. Она не планирует рожать, пока не встретит подходящего партнера. Психологи считают, что первым абьюзером в её жизни был отец, а после этого девушка сталкивалась с тиранами в дальнейшем.
Выросла Анастасия в бедной семье, ей приходилось носить мужскую одежду. Несмотря на трудности, она смогла добиться успеха. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».

Дочка продавщицы

Настасья Самбурская, дочь продавщицы, начала свою карьеру с выступлений в ансамбле «Золотое колечко». После девятого класса она уехала учиться на парикмахера в Энгельс, но позже осознала свое призвание и окончила ГИТИС.

В детстве Настя столкнулась с насилием со стороны отца, который вернулся из тюрьмы и бил её, в то время как мать не защищала. Это заставило её уехать и начать самостоятельную жизнь. Хотя родственники пытались восстановить связь, Настасья отвергала их попытки.

Позже, став известной, она купила жилье матери из чувства долга, а не любви. В 2019 году её отец, слепой на оба глаза, вновь обратился к ней за помощью, и она оказала ему поддержку, купив дом и взяв на себя расходы.

«Я должна тянуть чужого человека, переживать, потому что все его бьют и потому что он дурак, который не осознает, что нельзя пить со всеми подряд и гадить в новом доме, когда у него на улице вырыт новый туалет. Почему я должна нести ответственность за ничтожество, угробившее мою жизнь?» — недоумевала актриса, общаясь с подписчиками.

Настасья Самбурская пыталась проработать детские травмы с психологом, но не смогла полностью простить и отпустить прошлое. Каждый раз, когда родственники выходят на связь, она испытывает негативные эмоции и считает, что близкие не любили её.

Анастасия Самбурская (@Samburskaya)

Учеба в Москве

Настасья быстро потеряла интерес к работе парикмахером и решила переехать из Энгельса в Москву. В столице она подрабатывала на разных должностях: официанткой, поваром, моделью, а также училась на гримера.

Однажды она наткнулась на объявление о наборе актеров для шоу и успешно прошла кастинг. Пообщавшись с другими участниками, которые учились в театральных вузах, Настасья нашла наставника для подготовки к поступлению и в итоге оказалась в Школе-студии МХАТ. Однако уже через полгода её отчислили.

«В какой-то момент я перестала понимать, куда прихожу и зачем. Педагоги курса первым делом убивали в студенте личность, а со мной так нельзя, и молчать я не стала. Когда во МХАТе это поняли, им сразу стало со мной неинтересно. В конце семестра Райкин сказал: "Ты талантливая, просто не моя артистка". Все, кого выперли с того курса, остались в профессии и на слуху: Гриша Добрыгин, Кристина Асмус, Ваня Макаревич, Паша Прилучный. Вместе с двумя последними мы поступили в ГИТИС на курс Сергея Голомазова. Так что после провала у Райкина я расстроилась, но желание стать актрисой не ушло», — поясняла артистка.

Настасья, привыкнув жить одной и тратя почти все деньги на аренду квартиры, получила небольшую роль в сериале «Обручальное кольцо». Роль оказалась удачной: вместо пяти съемочных дней её героиню расписали на целый год. Однако оплата была низкой, и средств едва хватало на еду.

«Один период выдался совсем голодным. Работы не было, а я как раз с мальчиком начала встречаться, только он несообразительным оказался. Прозрачно намекала: "У меня дома есть нечего!". Да, он водил меня в рестораны, но домой еду не покупал, напрямую же я попросить не могла. Ну хоть иногда ела!» — рассуждала актриса.

Постепенно жизнь Настасьи начала налаживаться: мастер пригласил её на полставки в Театр на Малой Бронной, затем она получила роли в сериалах «Детективы» и «Амазонки». Образ Кристины из «Универ. Новая общага» принес ей долгожданную популярность, а худрук театра заметил, что Настасья утвердилась в медиа-пространстве, и предложил ей сыграть Гейл в спектакле «Почтигород».

Самбурская покинула ситком не из-за скандала, а потому что устала от однообразной роли после пяти лет. Она предупредила продюсеров, чтобы те успели убрать её героиню из сценария. Единственное, что её беспокоило, — сцены с обнаженкой, так как в тот период актриса не была довольна своим телом. Перед съемками в фильме «Женщины против мужчин» она наняла тренера, чтобы выглядеть подтянутой на пляже.

Мечта стать певицей

Хотя Настасья изначально не планировала карьеру актрисы, мечта о певческой карьере у неё появилась ещё в школе. Однако страх выступлений на сцене был настолько сильным, что она часто плакала во время своих выступлений. Преодолеть этот страх ей помогли занятия в театре и успешный дебютный сингл «Ты попал», который быстро завоевал популярность на известных радиостанциях.

Настасья выпустила такие треки, как «Магнит», «Не ищи меня» и «Килогерцы», прежде чем подписать контракт с продюсером Виктором Дробышем. В сотрудничестве с ним появились хиты «Плохие мальчики», «Сигаретка» и «Алеша ша».

Однако в 2020 году Настасья призналась, что её ожидания не совпали с реальностью: Дробыш не уделял ей достаточного внимания, при этом получал 70% от её гонораров за концерты. Самбурская подала на него в суд, но иск был отклонён. Дробыш подал встречный иск о возврате средств, потраченных на раскрутку. Суд в итоге удовлетворил его требования, Настасье было предписано выплатить продюсеру 2,7 миллиона рублей.

Анастасия Самбурская (Фото: Telegram-канал @Samburskaya)

Второй суд

Это не единственное судебное разбирательство в жизни артистки. Некоторое время назад она сдавала квартиру Светлане Белогуровой, девушке близкого друга Александра Головина. Светлана забеременела от звезды сериала «Кадетство», но он не проявил желания участвовать в воспитании ребенка. Настасья решила помочь Светлане, приютив её и оказав материальную поддержку.

Однако, когда Белогурова наняла адвоката и сделала их историю публичной, Настасья выселила её и в социальных сетях заявила, что ребёнок был зачат в состоянии наркотического опьянения. В ответ Светлана подала иск о защите чести и достоинства и выиграла суд.

Неудачи в личной жизни

Настасья Самбурская, известная своей влюбчивостью, не склонна к долгим отношениям. Однако в начале 2000-х она встречалась с Сергеем на протяжении пяти лет.

Ей приписывали романы с Тимуром Батрутдиновым и Стасом Ярушиным, но слухи не подтвердились. В 2016 году её отношения с Никитой Веселкиным закончились, когда выяснилось, что ему всего 16 лет. Затем она встречалась с белорусским певцом Иваном, но их роман также быстро завершился. В сентябре 2017 года Настасья вышла замуж за Кирилла Дыцевича, но уже через неделю пара рассталась.

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После нескольких лет без раскрытия деталей личной жизни, в 2020 году она начала встречаться с бизнес-коучем Ильей Бурмистровым, а в мае 2022 года появилась со стоматологом Глебом Пекли, но вскоре снова стала свободной.

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#статьи
#суд
#театр
#шоу
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#отношения
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«Развалилась, поломалась»: Оксана Самойлова вышла на связь из больницы и рассказала о срочной операции
Матери Оксаны Самойловой потребовалась срочная операция
21 февраля 2025, 20:16

Оксана Самойлова (фото: Telegram @sammyfam)

Оксана Самойлова связалась с поклонниками из больницы и рассказала о срочной операции, которая потребовалась её матери.
В начале недели счастливая семья отмечала день рождения сына Самойловой и Джигана Давида, которому исполнилось пять лет. Мальчику вручили огромный торт и устроили целый праздник с декорациями дикой природы и аниматорами.

Однако 20 февраля в семье случилось неприятное событие. Блогер вместе с детьми отвезла маму в клинику. Самойлова не смогла скрыть тревогу, но выразила надежду на то, что всё будет хорошо. При этом семья не стала раскрывать подробностей произошедшего.

«Мы приехали всей толпой бабу поддержать. Баба наша что-то развалилась, поломалась», – поделилась с поклонниками блогер.
Мама Оксаны Самойловой (фото: Telegram @sammyfam)

Тем временем Джиган посетил премьеру фильма «Северный полюс». Он пришёл в одиночестве, и теперь понятно, почему.

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#праздник
#семья
#фото
#день рождения
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#здоровье
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Улыбающаяся Ирина Хакамада посетила выставку после вечеринки с задержанием
21 февраля 2025, 19:40

Ирина Хакамада (фото: Telegram @chillosophy)

Общественный деятель Ирина Хакамада посетила выставку Collection Premiere Moscow после скандальной вечеринки с задержанием. Звезда была на мероприятии в хорошем настроении.
Журналистка позировала в чёрном комплекте, коричневых ботинках и светло-розовой шубе. Также на ней были тёмные очки, прикрывавшие половину лица.

По словам репортёров, Хакамада была очень приветлива и много улыбалась. Судя по всему, она нисколько не переживает из-за произошедшего скандала.

Напомним, что в ночь с 14 на 15 февраля силовики провели рейд в одном из столичных отелей. Там проходила вечеринка в честь Дня всех влюблённых. В ходе осмотра правоохранители обнаружили на полу пакетики с неизвестным веществом.

На мероприятии была замечена Ирина Хакамада. Она отказалась от комментариев на месте событий, заявив лишь: «нет комментариев. Любовь — это исповедь Христа».

Позже общественный деятель вышла на связь и сообщила, что была только гостьей и пришла по приглашению знакомых.

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#ночь
#рейд
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#день всех влюблённых
#мероприятия
#полицейские
#выставка
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Старший сын Градского обвинил молодую мачеху во лжи – требует миллионы
21 февраля 2025, 19:37

Александр Градский (фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Александр Градский вряд ли предполагал, что после его смерти родственники сцепятся в схватке за его миллионы. К слову, при жизни музыкант был очень щедр со своими близкими и каждого из наследников обеспечил жильём.
Сегодня в Тверском районном суде Москвы состоялось слушание по иску старшего сына певца, 43-летнего Даниила. Он потребовал включить 100 миллионов рублей, о краже которых в 2022 году сообщила его молодая мачеха Марина Коташенко, в наследственную массу.

Даниил убеждён, что эти деньги были заработаны его отцом, поэтому должны в равных долях достаться наследникам. По его словам, вдова Градского постоянного путается в показаниях, говоря о происхождении этой суммы. Также он убеждён, что деньги Марина просто присвоила себе и сейчас живёт на них.

Сын Градского указал на то, что Коташенко тратит огромные суммы на оплату адвокатов и учёбу детей в частной школе. При этом женщина нигде официально не трудоустроена.

«Она целенаправленно вводила суд в заблуждение. Говорила, что это её деньги, что она их сама заработала, а у папы денег не было на момент смерти. Это была её первая версия. Потом она начала говорить, что Александр Борисович ей подарил 100 миллионов. Тоже враньё», – заявил Даниил в беседе с Super.
Коташенко вступила в брак с Градским в 2021 году за месяц до его смерти. Их расписали прямо в квартире, где последнее время жил музыкант. Женщина воспитывает двоих маленьких детей – Александра и Ивана.

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#музыкант
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