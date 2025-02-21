Близкой подругой Алсу оказалась экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева, осуждённая за коррупцию

Алсу и Евгения Васильева (фото: Instagram* @evahomealone)
Алсу публично поздравила с днём рождения бывшую чиновницу Минобороны Евгению Васильеву, которую уличили в любовной связи с главой ведомства и осудили за коррупцию.
В личном блоге певица опубликовала совместное фото с Васильевой и написала поздравление.
Несмотря на то, что опубликованный снимок архивный, а на странице Васильевой фотографии с Алсу были представлены и ранее, в соцсетях встретили с удивлением новость об их дружбе. Многим пользователям показалось странным, что между женщинами есть что-то общее.
Однако Алсу ранее рассказывала, что является поклонницей художественного таланта Евгении и даже хранит дома несколько её работ.
Васильева стала героиней скандала в 2012 году, когда она занимала пост руководителя аппарата Минобороны России. В ходе расследования дела о коррупции в оборонном ведомстве выяснилось, что она была любовницей главы Минобороны Анатолия Сердюкова, который находился в официальном браке.
Тогда же СМИ писали, что в ходе обыска в роскошной квартире Васильевой была изъята 51 тысяча драгоценных камней и 19 килограммов золото. Также было арестовано её имущество на 450 миллионов рублей.
В итоге, президент России Владимир Путин отправил Сердюкова в отставку. Дело в отношении него было завершено по амнистии. А Васильевой назначили пять лет лишения свободы в колонии, из которой она вышла через 2,5 года.
В 2018 году стало известно о том, что Васильева и Сердюков поженились. У Евгении есть трое детей. Она профессионально занимается живописью.
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*запрещён в РФ
«Женечка, дорогая, с днём рождения. Люблю! Пусть всё загаданное сбудется», – пожелала подруге Алсу.
Несмотря на то, что опубликованный снимок архивный, а на странице Васильевой фотографии с Алсу были представлены и ранее, в соцсетях встретили с удивлением новость об их дружбе. Многим пользователям показалось странным, что между женщинами есть что-то общее.
Однако Алсу ранее рассказывала, что является поклонницей художественного таланта Евгении и даже хранит дома несколько её работ.
Васильева стала героиней скандала в 2012 году, когда она занимала пост руководителя аппарата Минобороны России. В ходе расследования дела о коррупции в оборонном ведомстве выяснилось, что она была любовницей главы Минобороны Анатолия Сердюкова, который находился в официальном браке.
Тогда же СМИ писали, что в ходе обыска в роскошной квартире Васильевой была изъята 51 тысяча драгоценных камней и 19 килограммов золото. Также было арестовано её имущество на 450 миллионов рублей.
В итоге, президент России Владимир Путин отправил Сердюкова в отставку. Дело в отношении него было завершено по амнистии. А Васильевой назначили пять лет лишения свободы в колонии, из которой она вышла через 2,5 года.
В 2018 году стало известно о том, что Васильева и Сердюков поженились. У Евгении есть трое детей. Она профессионально занимается живописью.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова