«Пусть своей грудью ему огораживает путь»: Добровинский высмеял Алсу, которая не смогла запретить выезд из России Абрамову

Алсу (фото: Telegram @alsouofficial)
Алсу через суд попыталась лишить бывшего мужа Яна Абрамова возможности выезжать из России. Ситуацию прокомментировал представитель бизнесмена.
«Да, Алсу пыталась добиться через суд запрета на выезд для Яна Абрамова, но она желаемого не достигла. Пожалуй, больше эффекта будет, если она собственной грудью будет ему огораживать путь на границе, чтобы он не выехал из страны. Вот тогда её старания, полагаю, будут не напрасны», – посмеялся над певицей Александр Добровинский в беседе с ОСН.Напомним, что Алсу развелась с отцом своих троих детей в августе прошлого года. Их брак продлился 18 лет. Причиной для разрыва отношений стала измена Абрамова. Любовницей называли бывшую возлюбленную рэпера Тимати Анастасию Решетову.
Теперь экс-супруги через суд делят имущество. Хотя изначально бизнесмен предлагал разойтись мирно. Он обещал выплатить Алсу 2,5 миллиарда рублей, а также оказывать финансовую поддержку после развода. Однако певица отказалась от такого предложения и подала в суд.
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Анастасия Чинкова