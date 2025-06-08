«Накаркал»: Трусова и Игнатов высказались о двойне, которую предсказывал Киркоров

08 июня 2025, 08:03

Александра Трусова высказалась о двойне, которую предсказывал Киркоров

Александра Трусова и Макар Игнатов (Фото: Instagram* @avtrusova)

Александра Трусова и Макар Игнатов высказались о двойне, которую предсказал Филипп Киркоров, пишет портал «Страсти».





Беременная фигуристка посетила премию МУЗ-ТВ вместе с мужем. Во время красной дорожки поп-король поцеловал Трусову и заявил, что у пары родится двойня.



Однако спортсменка поспешила заверить, что ждет одного малыша.





«Ну, как будто он поздно сказал. Может в следующий раз будет двойня. Волнительно разговаривать об этом на такую большую аудиторию», — сказала Александра.

«Накаркал», — посмеялся он.