«Накаркал»: Трусова и Игнатов высказались о двойне, которую предсказывал Киркоров

Александра Трусова высказалась о двойне, которую предсказывал Киркоров
Александра Трусова и Макар Игнатов (Фото: Instagram* @avtrusova)

Александра Трусова и Макар Игнатов высказались о двойне, которую предсказал Филипп Киркоров, пишет портал «Страсти».



Беременная фигуристка посетила премию МУЗ-ТВ вместе с мужем. Во время красной дорожки поп-король поцеловал Трусову и заявил, что у пары родится двойня.

Однако спортсменка поспешила заверить, что ждет одного малыша.

«Ну, как будто он поздно сказал. Может в следующий раз будет двойня. Волнительно разговаривать об этом на такую большую аудиторию», — сказала Александра.

Муж фигуристки лишь отшутился на слова Киркорова.

«Накаркал», — посмеялся он.

*Запрещен в РФ

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