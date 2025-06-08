«Накаркал»: Трусова и Игнатов высказались о двойне, которую предсказывал Киркоров
Александра Трусова высказалась о двойне, которую предсказывал Киркоров
Александра Трусова и Макар Игнатов высказались о двойне, которую предсказал Филипп Киркоров, пишет портал «Страсти».
Беременная фигуристка посетила премию МУЗ-ТВ вместе с мужем. Во время красной дорожки поп-король поцеловал Трусову и заявил, что у пары родится двойня.
Однако спортсменка поспешила заверить, что ждет одного малыша.
«Ну, как будто он поздно сказал. Может в следующий раз будет двойня. Волнительно разговаривать об этом на такую большую аудиторию», — сказала Александра.
Муж фигуристки лишь отшутился на слова Киркорова.
«Накаркал», — посмеялся он.
*Запрещен в РФ