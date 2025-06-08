Суд в Москве обязал Хабенского погасить долги по оплате коммунальных платежей
Мировой суд в Москве взыскал с Константина Хабенского задолженность по оплате коммунальных платежей, информирует РИА Новости.
Сумма долга актера не уточняется. Соответствующий иск был подан со стороны столичного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.
Судебное решение уже вступило в силу. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что суд взыскал с Сергея Зверева долг за коммунальные услуги. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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