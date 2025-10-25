Блогер-миллионник Влад А4 должен ФНС более 343 тысяч рублей

25 октября 2025, 14:28

У блогера Влада Бумаги накопился долг перед налоговой на 343 тыс. рублей

Влад Бумага (Фото: Instagram* / @a4omg)

Популярный блогер Влад Бумага (А4) с миллионами подписчиков и просмотров оказался в числе должников перед налоговой службой. Как стало известно «Звездачу», сумма задолженности блогера составляет 343 824 рубля.