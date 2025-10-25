Блогер-миллионник Влад А4 должен ФНС более 343 тысяч рублей
У блогера Влада Бумаги накопился долг перед налоговой на 343 тыс. рублей
Популярный блогер Влад Бумага (А4) с миллионами подписчиков и просмотров оказался в числе должников перед налоговой службой. Как стало известно «Звездачу», сумма задолженности блогера составляет 343 824 рубля.
Хотя долг не кажется космическим, ситуация неприятная для звезды сети: пока его счета не заблокированы, но если дело затянется, это может создать реальные трудности, включая ограничения при поездках за границу.
Например, в случае проверки финансовых операций или задержки с уплатой налога Влад рискует столкнуться с необходимостью возвращения домой из аэропорта или другими бюрократическими сложностями.
