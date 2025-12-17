Блогер Алексей Столяров тайно женился на чемпионке мира по бальным танцам
Алексей Столяров официально женился на своей возлюбленной Вере Бондаревой в московском ЗАГСе на Грибоедова. Об этом сообщает Super.
Напомним, о новых отношениях блогера стало известно в 2024 году — на тот момент Алексей и Вера знали друг друга всего 1,5 месяца. Бондарева является чемпионкой мира по бальным танцам, а Столяров тогда признавался, что абсолютно счастлив рядом с ней. Романтическое предложение он сделал в марте этого года на московском стадионе.
У Алексея также есть 3-летняя дочь Милана от отношений со спортсменкой Ксенией Шойгу. Ранее пара официально не узаконила свои отношения, но теперь союз оформлен официально.
