Блогер Алексей Столяров тайно женился на чемпионке мира по бальным танцам

17 декабря 2025, 16:17

Блогер Алексей Столяров тайно вступил в брак с Верой Бондаревой

Вера Бондарева и Алексей Столяров (Фото: Instagram* / @stoliarivaleksey)

Алексей Столяров официально женился на своей возлюбленной Вере Бондаревой в московском ЗАГСе на Грибоедова. Об этом сообщает Super.