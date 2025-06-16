Блогер Амина Tenderlybae задолжала по штрафам ГИБДД свыше 40 тыс. руб

Super: Блогер Амина Tenderlybae не оплатила 32 штрафа ГИБДД
Амина Мирзоева (Фото: Instagram*/tenderlybae)

У блогера Амины Мирзоевой (Tenderlybae) 32 неоплаченных штрафа ГИБДД за превышение скорости на сумму 44750 рублей. Об этом сообщает Telegram-канал издания Super в понедельник, 16 июня.



Обозреватели отшутились, что сетевая знаменитость вполне может претендовать на роль в «Форсаже 11». Девушка рассекает на розовом BMW, регулярно превышая скоростной режим и накапливая тем самым галереи снимков с камер, добавили журналисты.

«23-летняя звезда TikTok водит по принципу «я живу от заезда до заезда». (…) Московский дрифт: погоня от штрафов», — сказано в публикации издания.
К слову, пользователи оценили цвет автомобиля Мирзоевой. Девушка стала известной после исполнения песни Мэйби Бэйби — «Аскорбинка» в сети, а еще знаменита стримами по Warcraft на Twitch.

*Запрещен в РФ
Никита Кротов

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