«Хотела бы задать тебе больше вопросов»: дочь больного деменцией Брюса Уиллиса написала тревожный пост

16 июня 2025, 22:13

Дочь больного деменцией Брюса Уиллиса написала тревожный пост в День отца

Брюс и Румер Уиллис (Фото: Instagram*/rumerwillis)

Тревожный пост в День отца написала в соцсетях дочь американского актера Брюса Уиллиса Румер. Девушка дала понять, что у звезды «Крепкого орешка» прогрессирует деменция. По словам Румер Уиллис, у мужчины «загораются глаза» при встрече с внучкой Луэттой.





