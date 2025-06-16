«Хотела бы задать тебе больше вопросов»: дочь больного деменцией Брюса Уиллиса написала тревожный пост

Дочь больного деменцией Брюса Уиллиса написала тревожный пост в День отца
Брюс и Румер Уиллис (Фото: Instagram*/rumerwillis)

Тревожный пост в День отца написала в соцсетях дочь американского актера Брюса Уиллиса Румер. Девушка дала понять, что у звезды «Крепкого орешка» прогрессирует деменция. По словам Румер Уиллис, у мужчины «загораются глаза» при встрече с внучкой Луэттой.



«Хочу обнять тебя и расспросить о жизни, твоих историях, трудностях и успехах. Хотела бы я задать тебе больше вопросов, пока ты еще можешь обо всем рассказать», — сказано в сообщении Румер.


Со слов звездной наследницы, ее родители «просто одержимы» своей единственной внучкой. Румер подчеркнула, что у Брюса особая связь с Лу.

В 2022 году сообщалось, что Брюс Уиллис по состоянию здоровья заканчивает актерскую карьеру. Согласно инсайдерам, знаменитость якобы не может читать и практически не говорит.

*Запрещен в РФ
Никита Кротов

Что думаешь?

1 0 0 0 0 0