«Хотела бы задать тебе больше вопросов»: дочь больного деменцией Брюса Уиллиса написала тревожный пост
Дочь больного деменцией Брюса Уиллиса написала тревожный пост в День отца
Тревожный пост в День отца написала в соцсетях дочь американского актера Брюса Уиллиса Румер. Девушка дала понять, что у звезды «Крепкого орешка» прогрессирует деменция. По словам Румер Уиллис, у мужчины «загораются глаза» при встрече с внучкой Луэттой.
«Хочу обнять тебя и расспросить о жизни, твоих историях, трудностях и успехах. Хотела бы я задать тебе больше вопросов, пока ты еще можешь обо всем рассказать», — сказано в сообщении Румер.Со слов звездной наследницы, ее родители «просто одержимы» своей единственной внучкой. Румер подчеркнула, что у Брюса особая связь с Лу.
В 2022 году сообщалось, что Брюс Уиллис по состоянию здоровья заканчивает актерскую карьеру. Согласно инсайдерам, знаменитость якобы не может читать и практически не говорит.
*Запрещен в РФ