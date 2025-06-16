«Малышке исполнилось 12 лет»: Ким Кардашьян показала редкие кадры с дочерью
Ким Кардашьян показала редкие кадры с дочерью
Американская сетевая знаменитость Ким Кардашьян показала редкие кадры со старшей дочерью после того, как та накануне отметила 12-летие. Женщина трогательно обратилась к звездной наследнице.
«Моей маленькой малышке исполнилось 12 лет. Мы сегодня смотрели твои фотографии и смеялись так сильно, видя, какой маленькой ты была. Быть твоей мамой стало для меня самым особенным призванием. Я всегда буду любить тебя, и со мной навсегда останетесь вы, мои малыши», — поделилась Ким Кардашьян.Селебрити воспитывает четырех детей от своего экс-супруга-рэпера Канье Уэста. Мужчина обвинял ее в том, что она не дает ему видеть общих детей и полноценно заниматься их воспитанием. В настоящее время он женат на Бьянке Цензори.
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