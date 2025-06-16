«Звёздность»: Известный продюсер высказался о SHAMAN
Продюсер Лавров: SHAMAN оттолкнул людей поведением
Концертный директор Сергей Лавров в своей беседе с «NEWS.ru» заявил, что певец SHAMAN утратил прежнюю привлекательность для аудитории из-за перемен в поведении.
Продюсер Лавров сообщил, что Ярослав Дронов «зазвездился» и стал вызывать у публики негативную реакцию.
«Ярослав сейчас немножко оттолкнул людей своим поведением, какой-то звездностью. У меня ощущение, что у него крышу снесло от звездной болезни. Я смотрю со стороны, поэтому могу ошибаться, конечно, но мне кажется, он стал какой-то неприятный и отталкивающий», — поделился своим мнением Сергей с «NEWS.ru».Лавров указал, что артист очень талантлив, но былую простоту, которая ранее привлекала к нему внимание, певец утратил. Музыкальный продюсер напомнил, что раньше SHAMAN начинал свою карьеру певца с каверов, приглашая известных артистов спеть вместе с ним.