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Блогер Амиран Сардаров задолжал ФНС почти полмиллиона рублей

Амиран Сардаров (Фото: «ВК»/«Дневник Хача»)

Амиран Сардаров (Фото: «ВК»/«Дневник Хача»)

Видеоблогер Амиран Сардаров, более известный как создатель YouTube-канала «Дневник Хача», задолжал налоговой службе почти 500 тысяч рублей по своему ИП. Об этом сообщает ТАСС.
«Сумма недоимки Федеральной налоговой службой по ИНН индивидуального предпринимателя Сардарова Амирана составляет 491 тыс. 489 рублей», — передает агентство.

На данный момент YouTube-канал «Дневник Хача» имеет на своем счету порядка 5,7 миллионов подписчиков. Помимо блоггерства, Сардаров участвовал в телевизионных шоу и снимался в фильмах.

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#ип
#налоги
«Никак не участвует в ее жизни»: экс-супруга Павла Мамаева утверждает, что футболист не помогает их дочери
Алана Мамаева: Павел никак не участвует в жизни дочери Алисы
04 мая 2025, 05:02

Алана Мамаева (фото: Telegram @alanamamaeva1)

Развод Аланы и Павла Мамаевых сопровождался многочисленными скандалами. По признанию девушки, футболист никак не помогает их дочери Алисе. Из-за этого экс-супруги находятся в постоянных спорах, доходящих до суда.
«Я уже много раз говорила, он не участвует в ее жизни ни физически, ни морально, никак. Карты я детям открыла еще в том году, очень удобно. Кстати, каждый раз когда я лечу с детьми в отпуск или планируется организация дня рождения, то выхожу на связь с адвокатами и предлагаю поучаствовать, но это никому не интересно! А потом удивление, почему ребенок общаться не хочет, и обвинения, что мать плохая», — цитирует модель Starhit.

К тому же Павел не платит алименты и не делит расходы на Алису. При этом несмотря на обвинения Аланы, сам футболист тоже пытается получить деньги с бывшей жены. Еще в прошлом году спортсмен через суд хотел взыскать с модели 10 миллионов рублей. Как утверждал сам Павел, на эту сумму Алана обогатилась еще во время их совместной жизни. Тогда Мамаев сам перевел эти деньги модели.

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Суд не встал на сторону спортсмена. Алана же предсказала последующую апелляцию из-за такого решения.

Модель развелась с Павлом еще в 2021 году. С того времени конфликт между экс-супругами продолжается. За это время Мамаев успел жениться. Его новой возлюбленной стала Надежда Санько, с которой у него появился общий ребенок.

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«Это было испытание»: Никита Ефремов столкнулся с мучениями из-за новой роли
Актеру Никите Ефремову приходится менять тело ради роли в фильме
04 мая 2025, 01:11

Никита Ефремов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актер Никита Ефремов сыграет главного злодея в фильме «Соловей против Муромца». Роль вынуждает артиста испытывать свое тело для придания необходимой физической формы.
«В фильме есть сцена, где я появляюсь с голым торсом. Ради одного съемочного дня мне пришлось сильно „подсушиться“. Это было испытание для моего тела, которое вообще не поняло, что происходит. Потом было очень сложно возвращаться к тренировкам», — цитирует актера Starhit.

Как оказалось, Ефремов придерживался специальной диеты для придания кубикам на животе большего рельефа. При этом Никита признается, что он следит за телом не только из-за роли, но и из-за страха перестать быть востребованным.

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К тому же Ефремов ограничивает себя в питании и алкоголе. С последним у актера были проблемы. Осознание проблемы и работа с психологом помогли Михаилу побороть зависимость.

«Долго употреблял алкоголь в чрезмерном количестве. Когда осознал наличие этой проблемы и признался в этом прежде всего самому себе, то бороться с недугом стало проще. К сожалению, алкоголизм в России — большая беда, и о ней надо говорить открыто», — говорит актер.

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«Добро пожаловать в семью, мы тебя хотели»: Мона сделала сюрприз Эльдару Джарахову
Мона подарила пса-самоеда Эльдару Джарахову
03 мая 2025, 20:49

Дарья Кустовская и Эльдар Джарахов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Пса-самоеда по кличке Форбс подарила блогеру Эльдару Джарахову певица Мона (Дарья Кустовская). В соцсетях опубликовано соответствующее видео. Как отмечают бьюти-обозреватели, с подарком исполнительнице помогли юморист Павел Воля с супругой Ляйсан Утяшевой.
«Это произошло два дня назад: вечером ко мне подошла Даша и сказала: «Врубай стрим, сейчас кое-кто приедет». <…> Форбс, добро пожаловать в семью, мы тебя хотели», — пояснил Джарахов.
Кустовскую и Джарахова называют самой милой парой в сети. В ноябре прошлого года Мона рассказывала, что их отношения с блогером все ближе. По ее словам, она «всегда мечтала о человеке, который напишет песню» ей.

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#мир
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Оксана Самойлова показала, как идет строительство нового дома
03 мая 2025, 19:52

Оксана Самойлова (Фото: Инстаграм* @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова в своем блоге показала, как продвигается строительство нового дома.
Блогер поделилась, что спустя 12 недель задуманное не удалось реализовать, однако «стройка-челлендж продолжается». По словам супруги Джигана, через четыре недели ремонт уже должен выйти на финишную прямую.

Самойлова добавила, что на 3 этаже ​нового дома будет огород.

Ранее стало известно, чем Джиган удивил Оксану Самойлову на ее 37-летие. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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София Ротару может лишиться денег за проданную квартиру в центре Москвы
03 мая 2025, 19:27

София Ротару (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

София Ротару наконец смогла продать квартиру в Москве, которую ей в 90-е за особые заслуги подарил тогдашний мэр Юрий Лужков.
Трехкомнатную квартиру площадью 121 квадратный метр с видом на зоопарк удалось продать за 65 млн рублей. Сделкой занимался сын исполнительницы Руслан Евдокименко.

Примечательно, что Ротару до сих пор владеет отелем в самом центре ялтинской набережной. За него артистка просит 2,5 млрд рублей. Стоит отметить, что особняк может быть конфискован из-за выявленных нарушений, в результате чего певица потеряет крупную сумму денег, передает 7Дней.ru.

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