Блогер Амиран Сардаров задолжал ФНС почти полмиллиона рублей

Амиран Сардаров (Фото: «ВК»/«Дневник Хача»)
Видеоблогер Амиран Сардаров, более известный как создатель YouTube-канала «Дневник Хача», задолжал налоговой службе почти 500 тысяч рублей по своему ИП. Об этом сообщает ТАСС.
«Сумма недоимки Федеральной налоговой службой по ИНН индивидуального предпринимателя Сардарова Амирана составляет 491 тыс. 489 рублей», — передает агентство.
На данный момент YouTube-канал «Дневник Хача» имеет на своем счету порядка 5,7 миллионов подписчиков. Помимо блоггерства, Сардаров участвовал в телевизионных шоу и снимался в фильмах.
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