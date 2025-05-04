«Никак не участвует в ее жизни»: экс-супруга Павла Мамаева утверждает, что футболист не помогает их дочери

Алана Мамаева (фото: Telegram @alanamamaeva1)
Развод Аланы и Павла Мамаевых сопровождался многочисленными скандалами. По признанию девушки, футболист никак не помогает их дочери Алисе. Из-за этого экс-супруги находятся в постоянных спорах, доходящих до суда.
«Я уже много раз говорила, он не участвует в ее жизни ни физически, ни морально, никак. Карты я детям открыла еще в том году, очень удобно. Кстати, каждый раз когда я лечу с детьми в отпуск или планируется организация дня рождения, то выхожу на связь с адвокатами и предлагаю поучаствовать, но это никому не интересно! А потом удивление, почему ребенок общаться не хочет, и обвинения, что мать плохая», — цитирует модель Starhit.
К тому же Павел не платит алименты и не делит расходы на Алису. При этом несмотря на обвинения Аланы, сам футболист тоже пытается получить деньги с бывшей жены. Еще в прошлом году спортсмен через суд хотел взыскать с модели 10 миллионов рублей. Как утверждал сам Павел, на эту сумму Алана обогатилась еще во время их совместной жизни. Тогда Мамаев сам перевел эти деньги модели.
«Хрупкая очень»: почему Сати Казанова держит имя своей дочери в секрете
Суд не встал на сторону спортсмена. Алана же предсказала последующую апелляцию из-за такого решения.
Модель развелась с Павлом еще в 2021 году. С того времени конфликт между экс-супругами продолжается. За это время Мамаев успел жениться. Его новой возлюбленной стала Надежда Санько, с которой у него появился общий ребенок.
Читайте также:
«Это было испытание»: Никита Ефремов столкнулся с мучениями из-за новой роли
«Пяткой ударить в ухо и вышибить мозги»: Балуев раскрыл свое отношение к Голливуду
Равшану Куркову назвали семейным блогером в сети
Иван Мусатов