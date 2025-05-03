София Ротару может лишиться денег за проданную квартиру в центре Москвы

София Ротару (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)
София Ротару наконец смогла продать квартиру в Москве, которую ей в 90-е за особые заслуги подарил тогдашний мэр Юрий Лужков.
Трехкомнатную квартиру площадью 121 квадратный метр с видом на зоопарк удалось продать за 65 млн рублей. Сделкой занимался сын исполнительницы Руслан Евдокименко.
Примечательно, что Ротару до сих пор владеет отелем в самом центре ялтинской набережной. За него артистка просит 2,5 млрд рублей. Стоит отметить, что особняк может быть конфискован из-за выявленных нарушений, в результате чего певица потеряет крупную сумму денег, передает 7Дней.ru.
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Примечательно, что Ротару до сих пор владеет отелем в самом центре ялтинской набережной. За него артистка просит 2,5 млрд рублей. Стоит отметить, что особняк может быть конфискован из-за выявленных нарушений, в результате чего певица потеряет крупную сумму денег, передает 7Дней.ru.
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Екатерина Коршунова