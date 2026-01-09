Блогер Анастасия Ивлеева снова задолжала налоговой
Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева вновь оказалась в центре налогового внимания.
По данным ТАСС, её индивидуальное предпринимательство имеет задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере 53 554 рублей.
Ранее у Ивлеевой также фиксировались долги по налогам. Весной прошлого года СМИ сообщали о многомиллионной задолженности, превышавшей 11 миллионов рублей. В июне того же года ТАСС уточнил, что на тот момент долгов у блогера не было.
Кроме налоговых вопросов, в октябре Анастасия оказалась участницей другого информационно резонансного события. Индивидуальный предприниматель из Казани Венера Сибишова обратилась в суд по интеллектуальным правам с просьбой частично прекратить правовую охрану товарного знака Agent Beauty, который принадлежит Ивлеевой.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России