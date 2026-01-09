«Никогда больше не буду выступать в Америке»: Бритни Спирс сделала неожиданное заявление

09 января 2026, 21:26

Бритни Спирс анонсировала возвращение на сцену — но не в США

Бритни Спирс (Фото: Instagram* / @britneyspears)

Бритни Спирс заявила в своём блоге, что планирует вернуться к концертной деятельности, однако с важным условием: выступлений в США больше не будет. По словам артистки, это решение связано с личными и «очень чувствительными» причинами.