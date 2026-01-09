«Никогда больше не буду выступать в Америке»: Бритни Спирс сделала неожиданное заявление
Бритни Спирс заявила в своём блоге, что планирует вернуться к концертной деятельности, однако с важным условием: выступлений в США больше не будет. По словам артистки, это решение связано с личными и «очень чувствительными» причинами.
Певица рассказала, что в ближайшее время намерена выйти на сцену вместе со своим сыном. Совместные выступления планируются в Великобритании и Австралии. Бритни подчеркнула, что гордится сыном и считает его настоящей звездой.
В своём обращении она также упомянула, что собирается подарить сыну пианино, а себя в будущем видит на сцене в романтичном образе — сидящей на стуле с красной розой в волосах. Артистка пожелала сыну удачи и добавила, что верит в его большое будущее.
