«Пластиковый зад»: Филипп Киркоров ответил на слухи о пластике ягодиц
Филипп Киркоров объяснил форму своей фигуры наследственностью и тренировками
Певец Филипп Киркоров рассказал о пластических операциях, которые он перенёс. В эфире шоу Эльдара Джарахова артист подтвердил, что для коррекции фигуры делал липосакцию и абдоминопластику.
Киркоров поблагодарил хирурга Тимура Хайдарова за мастерство, но заявил, что форма его ягодиц — природная и достигнута тренировками, а не операцией.
«Никаких имплантов на мне нет, ничего нет. У меня действительно всегда была аппетитная ****, была раскаченная грудь и плечи. Просто это всё заплыло жиром», — пояснил певец.Однако активные движения бёдрами в новой хореографии Киркорова разделили мнение пользователей сети: часть поддержала артиста, часть — раскритиковала за подражание.
«Подражает Рики Мартину, но танцует как Настя Волочкова, вот только зад пластиковый», «Филипп Киркоров потряс вшитым кардашьяном», — гласят комментарии.Ранее Филипп Киркоров назвал имя лучшего друга среди артистов.