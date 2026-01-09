«Пластиковый зад»: Филипп Киркоров ответил на слухи о пластике ягодиц

09 января 2026, 21:15

Филипп Киркоров объяснил форму своей фигуры наследственностью и тренировками

Филипп Киркоров (Фото: ВКонтакте @official_kirkorov)

Певец Филипп Киркоров рассказал о пластических операциях, которые он перенёс. В эфире шоу Эльдара Джарахова артист подтвердил, что для коррекции фигуры делал липосакцию и абдоминопластику.





Киркоров поблагодарил хирурга Тимура Хайдарова за мастерство, но заявил, что форма его ягодиц — природная и достигнута тренировками, а не операцией.

«Никаких имплантов на мне нет, ничего нет. У меня действительно всегда была аппетитная ****, была раскаченная грудь и плечи. Просто это всё заплыло жиром», — пояснил певец.

«Подражает Рики Мартину, но танцует как Настя Волочкова, вот только зад пластиковый», «Филипп Киркоров потряс вшитым кардашьяном», — гласят комментарии.