Карди Би рассказала, как едят бананы настоящие мужчины
Рэперша Карди Би решила провести небольшой шуточный мастер-класс для мужчин, продемонстрировав, как, по её мнению, следует есть бананы. Видео она опубликовала в своём блоге.
По словам артистки, настоящий мужчина, заботящийся о своём имидже, должен не откусывать банан, а аккуратно отламывать его, чтобы избежать неловких ассоциаций. Во время «урока» Карди Би смеялась, но при этом отметила, что совет остаётся полезным.
При этом за пределами соцсетей у Карди Би сейчас не до шуток. Недавно рэперша вступилась за своего бойфренда, футболиста Стефона Диггса, после обвинений от его личного шеф-повара в применении физической силы в споре о зарплате. Карди опубликовала переписку с предполагаемой жертвой, но позже удалила её по неизвестным причинам.
