Карди Би рассказала, как едят бананы настоящие мужчины

09 января 2026, 20:35

Карди Би дала урок мужчинам по поеданию бананов

Карди Би (Фото: Instagram* / @iamcardib)

Рэперша Карди Би решила провести небольшой шуточный мастер-класс для мужчин, продемонстрировав, как, по её мнению, следует есть бананы. Видео она опубликовала в своём блоге.