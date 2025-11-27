Блогер Анжелика Молева скрывается на Пхукете, пока кредиторы требуют вернуть ₽30 млн

27 ноября 2025, 13:10

Кредиторы требуют от блогера-сексолога Анжелики Молевой 30 млн рублей

Анжелика Молева (Фото: Instagram* / @anzhelika_moleva)

Блогер-сексолог Анжелика Молева оказалась в центре крупного финансового скандала. Пока она проводит время на курорте в Таиланде, кредиторы пытаются добиться возврата долга, который, по данным Baza, составляет примерно 30 миллионов рублей.