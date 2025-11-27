Достижения.рф

Блогер Анжелика Молева скрывается на Пхукете, пока кредиторы требуют вернуть ₽30 млн

Анжелика Молева (Фото: Instagram* / @anzhelika_moleva)

Блогер-сексолог Анжелика Молева оказалась в центре крупного финансового скандала. Пока она проводит время на курорте в Таиланде, кредиторы пытаются добиться возврата долга, который, по данным Baza, составляет примерно 30 миллионов рублей.



Свои первые шаги в бизнесе Молева делала в сфере моды, запустив бренд одежды. Позднее она активно развивала социальные сети и начала позиционировать себя как специалист по сексуальному образованию, психологии и бизнес-коучингу. Затем блогерша стала продавать программы наставничества стоимостью около 300 тысяч рублей.

Как сообщает источник, управляя компанией ООО «Агроинвесткапитал», Анжелика оформила несколько крупных кредитов и вывела значительную часть средств на личные счета. Деньги были потрачены на элитную недвижимость, автомобиль и роскошный образ жизни, после чего фирма была доведена до банкротства. В результате Молеву привлекли к субсидиарной ответственности, поскольку активов предприятия не хватило для покрытия долгов.

Несмотря на многомиллионные обязательства, блогерша, судя по публикациям, продолжает жить на широкую ногу — отдыхает в пятизвёздочном отеле на Пхукете и по-прежнему рекламирует свои курсы по раскрытию сексуальности и личностному росту.

Софья Метелева

