Блогер Арсен Маркарян отказался признать вину по делу об оскорблении памяти военных
Блогер Маркарян отрицает обвинения в неуважении к защитникам Отечества
Арсен Маркарян, известный блогер, был допрошен следственными органами по делу об оскорблении памяти защитников Отечества. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Москве, в ходе допроса обвиняемый свою вину не признал.
В сообщении ведомства уточняется, что Маркаряну предъявлено обвинение по части 4 статьи 354.1 УК РФ.
Несмотря на это, во время беседы со следователями он категорически отверг причастность к преступлению.
Следствие также сообщило, что 25 августа планирует направить в суд ходатайство о заключении Маркаряна под стражу в качестве меры пресечения.
