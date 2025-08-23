Блогер Арсен Маркарян отказался признать вину по делу об оскорблении памяти военных

23 августа 2025, 22:55

Блогер Маркарян отрицает обвинения в неуважении к защитникам Отечества

Арсен Маркарян (Фото: Instagram* / @arsenmarkaryan)

Арсен Маркарян, известный блогер, был допрошен следственными органами по делу об оскорблении памяти защитников Отечества. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Москве, в ходе допроса обвиняемый свою вину не признал.